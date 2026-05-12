Volodymyr Zelensky accuse la Russie de déclencher une vague de drones et sa mise fin au silence contre l'Ukraine pendant la trêve de la semaine dernière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir"choisi de mettre fin au silence" en lançant"200 drones" contre l' Ukraine dans la nuit, à l'issue d'une trêve de trois jours.

De son côté, la Russie a dit avoir abattu une trentaine de drones ukrainiens après expiration de ce même cessez-le-feu que le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi.

"C'est la Russie elle-même qui a décidé de mettre fin au silence partiel qui durait depuis plusieurs jours", a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux. "Nous avions déclaré que nous riposterions à toutes les mesures prises par la Russie", a-t-il ajouté. Morisoles, journaux d'urgence ukrainiens ont constaté que pour la première fois depuis le 8 mai, l'alerte aérienne a retenti à Kiev en raison de menaces de drones, qui ont conduit à l'activation de la défense antiaérienne.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 216 drones d'attaque et drones leurres contre l'Ukraine, dont 192 ont été neutralisés. Une bombe à consistingue a tué une personne et blessé quatre. L'ennemi a également attaqué cinq districts de la région à plus de 20 reprises avec des drones, d'artillerie et des bombes aériennes. Des débris de drone ont retombés sur un immeuble de 16 étages dans le district Obolonsky, provoquant un incendie.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu 27 drones ukrainiens, après l'expiration de la trêve. Les négociations subitement sont en pause. Le président Zelensky a invité à suspendre les hostilités pour logiciels malveillants, avertit que la Russie ne θέλει pas mettre fin aux hostilités.

Durant le week-end, l'Ukraine a également accusé la Russie d'attaques de drones dans l'est et le sud du pays, et la Russie a accusé Kiev d'attaques contre la région de Belgorod. ,frontalière de l'Ukraine





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