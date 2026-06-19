Drone Warfare: The Pivotal Role of Drones in Modern Warfare and the French Army's Approach

The article discusses the increasing importance of drones in modern warfare, particularly in Ukraine and the Middle East. It highlights the French Army's plan to equip itself with 15,000 drones this year and the concerns raised by some entrepreneurs regarding the lack of large-scale drone purchases.

Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont illustré la place centrale qu'occupent désormais les drones sur le champ de bataille. Cette année, l'armée de Terre doit en être munie de 15.000 exemplaires.

C'est le sujet omniprésent de l'édition 2026 d'Eurosatory, le salon international de l'armement qui s'est tenu à Villepinte. Les drones ont révolutionné la manière de mener la guerre, que ce soit sur le front ukrainien, dans le sud du Liban ou dans le Golfe Persique. Ce constat, c'est celui du chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill.

Au micro de BFM Business, il observe ce vendredi 19 juin que 'dans les différents combats, ces drones sont omniprésents', raison pour laquelle ce sujet devient 'une réalité à prendre en compte' pour la France. Pour autant, 'pas question d'acheter des millions de drones comme le fait l'Ukraine', plaide-t-il. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev a investi massivement dans le domaine.

Avec ses drones FPV (First Personal View), à longue portée, terrestre, naval ou encore intercepteurs de drones ennemis, l'Ukraine est devenue la référence mondiale dans ce secteur. Lorsque les pays du Golfe ont subi les frappes iraniennes au printemps, la France n'est pas exposée comme l'est l'Ukraine depuis quatre ans ou comme l'ont été ces pays du Golfe.

'On a la chance de ne pas être en guerre', explique-t-il, une des raisons pour laquelle il refuse d'entrer dans une logique de stocks comme cela peut être davantage le cas pour des obus d'artillerie. 'Si j'avais stocké mes drones dans un hangar il y a un an, ils seraient moins utiles aujourd'hui', estime le général Pierre Schill, parlant plus tôt dans la semaine de 'leur durée de vie limitée'.

Cette date de péremption pour les drones s'explique aussi par l'innovation galopante dans ce domaine. Les drones tels qu'ils existent aujourd'hui n'existaient pas il y a quatre ans. Il y a six mois, si on avait du parier sur les drones, on aurait parié sur ceux télécommandés par signal vidéo. Aujourd'hui, ils sont contre-battus par le brouillage et il faut des drones filaires.

Les entrepreneurs partagent leur grogne face à la logique de l'armée française qui ne multiplie pas les méga-commandes. Le général Pierre Schill leur a répondu que 'ce qui est important, c'est de produire ce qui est nécessaire pour défendre notre pays, ce n'est pas de gagner de l'argent sur la production des armes'. Les mitrailleuses sont interdites, les systèmes de brouillages encadrés mais le marché de la lutte anti-drones bondit de 20%, dopé par la multiplication des menaces.

Un homme soupçonné d'avoir espionné une usine française de drones pour la Russie mis en examen et incarcéré. En la matière, le général Pierre Schill est un défenseur 'de l'esprit pionnier et de l'esprit d'innovation'.

'Je donne l'injonction aux unités de voler, de bricoler, d'inventer leurs drones', affirme-t-il. En 2026, l'armée de Terre doit être munie de 15.000 drones





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