Drone russe frappe l'arche de Tchernobyl, Zelensky dénonce une attaque 'sans précédent'

Une attaque de drone russe a causé des dommages à l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl pendant la nuit de jeudi à vendredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque comme une 'nouvelle barbarie' et a souligné que la Russie était le seul pays au monde à attaquer des sites nucléaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce vendredi 14 février qu'une attaque de drones russes avait causé des dommages à l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl pendant la nuit de jeudi à vendredi.

« La nuit dernière, un drone d'attaque russe équipé d'une ogive hautement explosive a frappé l'enceinte protégeant le monde des radiations du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl », a déclaré Volodymyr Zelensky sur X (anciennement Twitter). Le drone russe a frappé l'arche de la centrale nucléaire, provoquant un incendie qui a depuis été éteint, a-t-il précisé. La partie extérieure de l'arche a été endommagée mais pas la structure interne. « Pour l'instant, les niveaux de radiation n'ont pas augmenté et font l'objet d'une surveillance constante », a déclaré le président ukrainien, ajoutant qu'une première évaluation avait révélé des dommages importants. « Le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et fait la guerre sans se soucier des conséquences est la Russie d'aujourd'hui », a-t-il souligné. \L'arche de Tchernobyl avait été construite après l'accident du réacteur n°4 de la centrale en 1986. D'abord recouverte d'un 'sarcophage', la centrale nucléaire a ensuite été protégée par une structure métallique en forme d'arche qui doit servir au confinement des matières radioactives. \Le Kremlin a réagi en affirmant que ses forces ne lançaient pas d'attaques contre des installations nucléaires en Ukraine, après avoir été accusé par Kiev d'avoir frappé avec un drone l'arche de confinement de la centrale accidentée de Tchernobyl. « Je ne dispose pas d'informations précises. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut être question de frappe contre telle ou telle infrastructure nucléaire (..) les militaires russes ne font pas ça », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Tchernobyl a été le site de la plus grave catastrophe nucléaire jamais survenue à ce jour, en 1986, lorsqu'un accident a conduit à la fusion du cœur du réacteur de la centrale.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tchernobyl Drone Russe Centrale Nucléaire Ukraine Russie Zelensky Accident Nucléaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zelensky accuse la Russie d'avoir attaqué la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un droneUn drone explosif russe a endommagé l'arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, samedi matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de terrorisme et affirme qu'un incendie a été éteint, sans augmentation des niveaux de radiation.

Lire la suite »

Ukraine: l'arche de Tchernobyl touchée par un drone russe, aucune hausse des radiations constatéeLa structure métallique touchée recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986. Volodymyr Zelensky a assuré qu'aucune hausse des radiations n'a été constatée. Il a accusé la Russie d'être une 'menace terroriste pour le monde entier'.

Lire la suite »

Drone russe frappe l'arche de TchernobylVolodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir endommagé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. L'incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité nucléaire.

Lire la suite »

Attaque de Drone Russe à Tchernobyl : Des Dommages à l'ArcheUne attaque de drone russe a causé des dommages à l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pendant la nuit de jeudi à vendredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque importante, mais que les niveaux de radiation étaient stables. Le Kremlin a qualifié les accusations de provocation.

Lire la suite »

Ukraine accuse la Russie d'avoir attaqué l'arche de confinement de Tchernobyl avec un droneLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a endommagé l'arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. Cet incident intervient alors que des négociations de paix entre Moscou et Kiev sont en cours.

Lire la suite »

L'armée ukrainienne revendique une frappe de drone sur une raffinerie en RussieL'armée ukrainienne a revendiqué une frappe de drone nocturne sur une raffinerie dans la région russe de Riazan, au sud de Moscou. C'est la deuxième attaque sur ce site en moins d'une semaine. L'armée ukrainienne affirme avoir frappé les installations de la Société de raffinage de pétrole Riazan, qui approvisionne l'armée russe en carburant. Moscou affirme avoir intercepté les drones.

Lire la suite »