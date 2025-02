Drone russe frappe l'arche de Tchernobyl

Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir endommagé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. L'incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité nucléaire.

Vendredi 14 février 2025, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir endommagé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. Cette structure protège le réacteur accidenté de la centrale.

« La nuit dernière, un drone d'attaque russe équipé d'une ogive hautement explosive a frappé l'enceinte protégeant le monde des radiations du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl », a déclaré Volodymyr Zelensky sur X, précisant qu'un incendie a été « éteint » et que « le niveau de radiations n'a pas augmenté ». L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a confirmé sur X que son équipe sur place avait entendu « une explosion provenant de l'arche de confinement » et avait été informée qu'il s'agissait d'un drone. La structure métallique touchée recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986 et protège un premier sarcophage et les débris radioactifs qui s'y trouvent. L'explosion a eu lieu vers 1 h 50 du matin vendredi, selon l'AIEA.Volodymyr Zelensky a diffusé des images du site, y compris une vidéo de l'explosion et de l'incendie. Une des photos montre un trou dans la structure métallique, tandis que d'autres images prises dans les combles montrent des tôles déchirées et des équipements endommagés. « La Russie d’aujourd’hui est le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et fait la guerre sans se soucier des conséquences », a déclaré le président ukrainien. « C’est une menace terroriste pour le monde entier. »L'incident a soulevé de vives inquiétudes quant à la sécurité nucléaire et à la possibilité d'une catastrophe radioactive majeure en Ukraine. La guerre en Ukraine a déjà provoqué des dangers importants pour les centrales nucléaires, notamment la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui a été occupée par les forces russes et a subi des dommages importants. La communauté internationale a appelé à une cessation immédiate des hostilités et à la protection des installations nucléaires dans le pays





Tchernobyl Drone Russie Ukraine Guerre Zelensky AIEA Sécurité Nucléaire

