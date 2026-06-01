Droits des travailleurs : la CSI alerte sur une crise systémique mondiale, la France au plus bas

La Confédération syndicale internationale (CSI) publie son indice 2026 des droits dans le monde, constatant une dégradation globale y compris dans les démocraties comme la France et les États-Unis. La France enregistre son plus mauvais classement, marqué par la répression syndicale et les restrictions aux manifestations.

La Confédération syndicale internationale ( CSI ) a publié lundi son indice 2026 des droits dans le monde, dressant un tableau alarmant de la situation des travailleurs à l'échelle planétaire.

Selon ce rapport, la France connaît 'son plus mauvais classement, signe d'un déclin prolongé des droits des travailleurs, notamment caractérisé par une répression des militants syndicaux et des restrictions imposées aux manifestations'. La CSI pointe une dégradation mondiale qui touche désormais des démocraties établies comme la France et les États-Unis, signe que la crise est devenue systémique.

L'organisation syndicale internationale, qui réalise cette étude depuis 2014, classe 151 pays sur la base de 97 indicateurs issus des conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de sa jurisprudence. Les résultats montrent que les notes des pays européens et américains ont atteint leur pire niveau depuis la première édition de l'indice, ce qui confirme une tendance lourde à l'érosion des protections sociales. Le rapport met en lumière 'trois tendances structurelles' responsables de cette dégradation.

Premièrement, des dirigeants syndicaux de premier plan sont de plus en plus pris pour cibles, victimes d'arrestations, de violences ou de poursuites en justice. Deuxièmement, la surveillance numérique permet de contrôler et de mettre au pas le personnel, de faire taire les travailleurs et d'empêcher la mobilisation syndicale.

Enfin, les gouvernements écartent les syndicats et les consultent de moins en moins lorsqu'ils introduisent de nouvelles lois sur le travail ou réforment la législation existante.

'L'édition 2026 de l'indice CSI des droits dans le monde révèle que la crise des droits des travailleurs ne se limite plus à quelques cas marginaux - elle est désormais au cœur même des démocraties', a commenté Luc Triangle, secrétaire général de la CSI. Il dénonce 'une attaque coordonnée contre la démocratie - un coup d'État des milliardaires, soutenu par des dirigeants politiques ; les travailleurs sont dépouillés de leurs droits et réduits au silence, et les économies sont manipulées au profit d'une poignée de puissants'.

Outre la France et les États-Unis, d'autres pays voient leur situation se dégrader rapidement. L'Argentine est désormais classée parmi les pires pays au monde pour les travailleurs, après une chute spectaculaire de son classement en seulement deux ans. Le président ultralibéral Javier Milei, au pouvoir depuis fin 2023, a notamment engagé un 'protocole' de lutte contre le 'désordre absolu' des manifestations avec blocage de routes, augmentant les pouvoirs des forces de l'ordre et s'engageant à faire payer les organisateurs.

Selon la CSI, l'attaque de Milei contre les droits des travailleurs provoque un recul qui fait écho aux chapitres les plus sombres de l'histoire du pays, allusion à la dictature militaire des années 1970. Par ailleurs, la montée de l'extrême droite en Europe se traduit de plus en plus par de l'hostilité envers les syndicats et leurs membres.

Ce constat global d'une 'crise systémique' appelle, selon la CSI, à une mobilisation internationale pour inverser la tendance et protéger les droits fondamentaux des travailleurs





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