Drogues en Europe : l'EUDA alerte sur des produits de plus en plus variés et dangereux

Dans son rapport annuel, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues met en garde contre la large disponibilité de substances psychoactives diversifiées, la hausse des décès par surdose et l'évolution des méthodes de trafic.

L'Agence de l'Union européenne sur les drogues, EUDA , a publié son rapport annuel qui dresse un tableau alarmant de la situation des stupéfiants en Europe .

Selon ce document, les marchés des drogues évoluent à une vitesse fulgurante, avec une diversité croissante de substances psychoactives disponibles. Cette tendance expose les consommateurs à des risques accrus, car ils peuvent ingérer des produits très puissants sans le savoir. La polyconsommation, c'est-à-dire l'association de différentes drogues, est également courante et amplifie les dangers. L'agence souligne la nécessité d'investir dans la prévention, le traitement et la réinsertion sociale des usagers.

Le rapport révèle qu'au moins 7 600 décès par surdose ont été enregistrés dans 29 pays, dont les 27 États membres de l'UE. Les nouvelles substances psychoactives continuent d'apparaître au rythme d'environ une par semaine. En 2025, 50 nouvelles substances ont été signalées, portant le total à 1 050 sous surveillance. La diversification de l'offre de cannabis inquiète particulièrement, avec l'adultération par des cannabinoïdes de synthèse puissants et la disponibilité de cannabinoïdes semi-synthétiques.

Ces produits sont vendus sous forme de cigarettes électroniques et de comestibles, ce qui pourrait attirer de nouveaux consommateurs, notamment les jeunes. Les opioïdes de synthèse, comme les nitazènes, sont aussi une préoccupation majeure, avec sept nouveaux types détectés en 2025. La cocaïne reste très consommée, avec environ 4,3 millions d'Européens âgés de 15 à 64 ans en ayant utilisé au cours de l'année.

Les trafiquants diversifient leurs méthodes d'acheminement pour éviter la détection, utilisant des ports secondaires, des transferts en mer avec des vedettes rapides, des semi-submersibles, des drones et des techniques de dissimulation sophistiquées. Le cannabis provient de plus en plus du Canada, des États-Unis et de Thaïlande. En 2024, 330 tonnes de cocaïne ont été saisies, contre 419 tonnes l'année précédente, mais le nombre de saisies a augmenté, suggérant des envois plus petits et fragmentés.

Les autorités appellent à une approche globale combinant prévention et répression, en impliquant les ports européens dans la formation du personnel et la sensibilisation





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