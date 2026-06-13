Dreo TurboCool 516S : un ventilateur d'appoint compact et brumisateur pour l'été

Test du Dreo TurboCool 516S, un ventilateur d'appoint connecté avec brumisation, idéal pour rafraîchir une pièce intérieure. Design compact, télécommande, contrôle par application et multiples réglages.

Encore peu connue en France, la marque Dreo compte bien se faire un nom cet été avec sa dernière gamme de ventilateurs et de climatiseurs connectés.

Au printemps 2026, le constructeur chinois a dévoilé deux nouveaux modèles en France, dont le Dreo TurboCool 516S, aussi compact que rafraîchissant. Fondée en 2021, Dreo est encore une jeune marque d'électroménager connecté qui s'est lancée avec succès sur le marché nord-américain avant de s'établir en Europe.

S'il s'est récemment fait connaître pour sa gamme de, le constructeur chinois fait également dans les chauffages d'appoint, humidificateurs d'air ou encore les appareils de cuisson comme le montre Mais en attendant les prochaines vagues de chaleur, ce sont surtout les produits d'été qui méritent notre attention. Et plus particulièrement le Dreo TurboCool 516S, un ventilateur d'appoint connecté, muni d'une technologie de brumisation par ultrasons. Après leÉcran tactile, Télécommande, Wi-Fi (application Dreo, Google Assistant, Alexa).

Le Dreo TurboCool 516S est un petit ventilateur d'appoint, donc avec un format compact. C'est là l'un de ses principaux atouts : on peut le déplacer sans effort d'une pièce à l'autre. Avec ses 2,3 kg (ou 3,6 kg avec le réservoir d'eau rempli), il se laisse facilement transporter.

Le Dreo TurboCool 516S mesure 40 cm de hauteur et une vingtaine de centimètres de longueur et de profondeur, il ne prend donc pas tant de place et a autant sa place sur un bureau que sur une étagère ou une table de chevet. Enfin, son câble de 1,50 mètre lui donne de la marge de manœuvre.

Ses dimensions n'en font pas pour autant un objet discret, on pourrait même dire qu'il attire le regard sans pour autant se démarquer esthétiquement parlant. Mais ne vous laissez pas endormir par ses coloris sobres, son éclairage RVB à sa base se charge de le faire briller de toutes les couleurs. Quant à la qualité de fabrication, il n'y a aucun reproche, surtout au regard du prix.

Deux éléments se distinguent : la tête avec les pales du ventilateur protégées par une grille, et la base avec l'écran d'affichage LED, le panneau de contrôle tactile et le réservoir d'eau. Ce dernier se retire, se remplit et se range facilement, sans effort particulier. Un bon point pour la facilité d'utilisation.

Le panneau de contrôle est lui aussi intuitif, on y trouve le bouton d'alimentation, le mode Turbo, le bouton de vitesse du ventilateur, de réglage du brumisateur et celui de l'humidificateur. Il y a également un bouton d'oscillation afin de faire tourner la tête du TurboCool 516S de droite à gauche et ventiler le maximum de volume. Cinq angles d'oscillation sont disponibles : 30°, 60°, 90°, 120°, 150°.

On peut également modifier l'angle sur un plan vertical, mais celui-ci est beaucoup plus resserré et uniquement manuel. Il faut de plus forcer un peu pour faire pencher la tête vers l'avant ou l'arrière.

Enfin, pour éviter de traverser la pièce à chaque fois qu'il faut faire un réglage, le Dreo TurboCool 516S se pilote également à l'aide d'une petite télécommande. Les commandes sont exactement les mêmes que celles du panneau de contrôle pour mieux s'y retrouver. Pour un simple ventilateur d'appoint, le Dreo TurboCool 516S surprend par ses performances. Sans compter qu'il fait également office d'humidificateur et de brumisateur.

La grille abrite trois pales ainsi qu'un moteur BLDC et la ventilation est réglable sur six vitesses, sans compter le mode turbo. Dreo communique une vitesse d'air maximale de 8 m/s, une portée de 10 mètres et un volume d'air maximale de 870 m³/h. Une puissance limitée, certes, mais qui convient à un usage intérieur dans un salon, une chambre ou un bureau. Ce dont nous avons rendu compte en appartement : ce ventilo ne manque pas de coffre !

Même à plus de cinq mètres, le souffle se fait parfaitement sentir en vitesse 6 et en mode turbo. Il faut cependant être à deux trois mètres du ventilateur pour sentir sa douce brise en vitesse 1. Une fois de plus, le Dreo TurboCool 516S a naturellement une portée limitée et convient uniquement à un usage intérieur. En cela, la marque chinoise respecte ses promesses.

Nous avons toutefois un reproche à faire à l'oscillation horizontale : entre chaque aller-retour, le ventilateur laisse s'écouler plusieurs secondes avant de refaire un tour. On peut se surprendre à patienter… avant de se prendre un vent. Un ventilateur peut devenir inutile dans les pièces surchauffées puisqu'il ne brasse plus que de l'air chaud.

C'est là où la brumisation entre en scène, la carte maîtresse du Dreo TurboCool 516S. Avant de l'enclencher, il faut remplir le réservoir de 1,3 litre avec de l'eau (déminéralisée ou filtrée de préférence) et lancer la brumisation via le panneau de contrôle, la télécommande ou l'application mobile. Résultat : une brume réellement rafraîchissante qui, conjuguée à la ventilation, provoque une baisse de la température ressentie dans les minutes qui suivent





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