Dreame X60 Pro Ultra Complete : un aspirateur-robot qui nettoie les sols en profondeur

Le nouvel aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete est un modèle innovant qui repousse les limites de la catégorie en matière d'intelligence, de portée et de puissance. Il est doté de la technologie UltraExtend qui permet un nettoyage au plus près des rebords et des plinthes.

Dreame , une marque innovante dans le domaine des aspirateurs-robots, a enfin réalisé le rêve d'avoir un robot qui nettoie tous les sols en profondeur. Le nouvel aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete repousse les limites de la catégorie en matière d'intelligence, de portée et de puissance.

Avec sa technologie UltraExtend, le bras robotisé à double articulation peut étendre la portée de la brosse latérale jusqu'à 12 cm et le patin de lavage des sols durs jusqu'à 18 cm. Le système AI OmniSight 3.0 et la navigation VersaLift permettent une navigation intelligente et une reconnaissance inédite des obstacles. L'aspirateur dispose également d'une puissance d'aspiration des plus efficaces avec 42 000 Pa et d'une Detangling DuoBrush 2.0 pour empêcher les cheveux et les poils d'animaux de s'enchevêtrer.

Le système Thermal Deep Mop offre une puissance de 280 tours par minutes et une pression de 15 N pour se débarrasser des taches coriaces. La batterie du Dreame X60 Pro Ultra Complete permet une autonomie optimale avec une grande capacité et une compatibilité avec la recharge ultra rapide





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Dreame Aspirateur-Robot Ultraextend AI Omnisight 3.0 Versalift Detangling Duobrush 2.0 Thermal Deep Mop

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