Dreame X60 Pro Ultra Complete : l'aspirateur robot laveur innovant avec bras biomimetique

Decouvrez le Dreame X60 Pro Ultra Complete, un aspirateur robot laveur haut de gamme equipe d'un bras robotise a double articulation pour un nettoyage complet. Avec son aspiration de 42 000 Pa, son IA avancee et son systeme de lavage a l'eau chaude, il promet des sols impeccables sur 1000 m2. Offre speciale de 200 euros jusqu'au 11 juin.

Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot qui aspire et lave vos sols, tout en offrant un nettoyage en profondeur et en couvrant l'ensemble de votre domicile, le tout nouveau Dreame X60 Pro Ultra Complete est le modèle ideal.

La marque Dreame ne cesse d'innover en proposant des produits pour la maison alliant technologie et performance. Parmi les dernieres nouveautes, l'aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete, un modele haut de gamme commercialise au prix de 1499 euros, revolutionne le quotidien. Cet aspirateur robot laveur est equipe d'un bras robotise biomimetique a double articulation, permettant un nettoyage plus efficace des plinthes, des espaces sous les meubles, autour des pieds de chaise et dans les recoins habituellement difficiles d'acces.

Pour son lancement, il beneficie d'une offre speciale avec une remise de 200 euros, valable jusqu'au 11 juin prochain. Si vous souhaitez gagner du temps et avoir des sols parfaitement propres, c'est le moment de craquer. L'aspirateur offre une aspiration puissante Vormax jusqu'a 42 000 Pa, eliminant poussiere et taches tenaces en un seul passage. La brosse DuoBrush 2.0 empeche les poils d'animaux et les cheveux de s'emmeler.

Il est equipe du systeme AI OmniSight System 3.0 comprenant deux cameras IA a 120 degres et la navigation VersaLift, capable de reconnaitre plus de 320 types d'objets, detecter des obstacles de 10 mm et reagir en 0,1 seconde. Le systeme de lumiere bleue proactive identifie les liquides transparents et declenche un mode lavage dedie. Le robot peut laver jusqu'a 1000 m2 sur une seule charge.

La batterie se recharge rapidement : 5,5 minutes permettent de recuperer jusqu'a 24 % d'autonomie. Enfin, le systeme de rincage a l'eau chaude a 100 degres Thermal Deep Mop System nettoie les serpillieres via 20 buses pour un nettoyage en profondeur et l'elimination des bacteries. Ne tardez pas pour commander le Dreame X60 Pro Ultra Complete et profiter de la remise exclusive de 200 euros.

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