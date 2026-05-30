Dreame X60 Pro Ultra Complete : l'aspirateur robot laveur qui change la donne

L'aspirateur robot Dreame X60 Pro Ultra Complete est un appareil qui assure un nettoyage complet de votre domicile et détecte toujours plus d'éléments. Avec son bras robotisé à double articulation et son extension ultra-longue de 18 cm, il peut nettoyer les bords, les interstices et les plinthes avec précision. Il est équipé de nombreuses technologies, dont deux caméras IA à 120° et une navigation VersaLift qui permettent de reconnaître plus de 320 types d'objets et de détecter des obstacles en seulement 0,1 seconde.

Dans moins de 7 jours, l'aspirateur robot Dreame X60 Pro sera officiellement disponible à la vente ! Vous aurez seulement quelques jours pour le commander et profiter de la remise exclusive de 200 euros.

La marque Dreame propose de nombreux appareils d'électroménagers que ce soit pour l'intérieur de votre domicile ou l'extérieur. De l'aspirateur robot, à l'aspirateur laveur, en passant par le sèche-cheveux, le multistyler ou un purificateur d'air ou un lave-vaisselle, vous pouvez facilement équiper votre domicile avec les produits de la marque.

Le 5 juin prochain, la marque sort une grande nouveauté : le Dreame X60 Pro Ultra Complete, une aspirateur robot laveur qui assure un nettoyage complet de votre domicile et détecte toujours plus d'éléments. À sa sortie, le nouvel aspirateur Dreame est affiché au prix de 1499 euros, mais jusqu'au 11 juin, vous pouvez profiter d'une remise de 200 euros à l'occasion du lancement.

La grande nouveauté sur l'aspirateur robot Dreame X60 Pro, c'est le bras robotisé à double articulation, avec extension ultra-longue de 18 cm, une première pour la marque. Grâce à ce dernier, les bords sont davantage nettoyés, tout comme les interstices et les plinthes. Dreame fait ainsi évoluer la technologie UltraExtend, alors que la marque est déjà à l'origine des technologies MopExtend et Side Reach.

Avec cette nouvelle technologie, la brosse latérale peut se déployer jusqu'à 12 cm et le patin de lavage jusqu'à 18 cm. Lors du nettoyage, la première articulation se déploie latéralement, tandis que le second bras s'étend vers l'avant pour atteindre avec précision les zones difficiles d'accès. L'aspirateur robot Dreame X60 Pro Ultra Complete est équipé de nombreuses technologies, mais surtout de deux caméras IA à 120° et d'une navigation VersaLift.

Grâce à ce système, l'aspirateur Dreame peut reconnaître plus de 320 types d'objets, détecter des obstacles et réagir en seulement 0,1 seconde, soit plus vite qu'un humain. De plus, le système de lumière bleue proactive permet également d'identifier les liquides transparents, parfois difficiles à détecter à l'œil nu et ainsi déclencher automatiquement le mode lavage dédié pour un nettoyage en profondeur de votre domicile.

Avec l'aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete, vos sols sont nettoyés en profondeur grâce à une détection réactive et intelligente. L'aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete offre une puissance d'aspiration Vormax de 42 000 Pa. Peu importe la poussière et les taches présentes chez vous, grâce au système HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 et au système Thermal Depp Mop à 280 tr/min, cet aspirateur fait disparaître les poussières incrustées et les taches tenaces en un seul passage.

Cet aspirateur Dreame aspire vos sols et lave ces derniers, peu importe le type de sol. L'aspirateur Dreame X60 Pro Ultra Complete s'occupe de manière autonome du nettoyage de votre domicile, sans que vous n'ayez à repasser derrière. Alors que le nettoyage de votre domicile se fait dès que vous le souhaitez, l'aspirateur robot Dreame intègre la technologie PowerMaster, qui elle-même intègre une recharge ultra-rapide 11A. En moins de 6 minutes, il est ainsi possible de récupérer 24% de batterie.

De plus, cet aspirateur robot peut couvrir jusqu'à 1000 m2 sur une seule charge. La gestion intelligente de l'alimentation et les multiples protections de sécurité de la batterie garantissent un fonctionnement fiable et continu. Avec cet aspirateur, le nettoyage de votre domicile se fait sans interruption et en profondeur, pour des sols toujours propres !

Enfin, parmi les autres fonctionnalités phares du Dreame X60 Pro Ultra Complete, on peut citer le franchissement d'obstacles jusqu'à 10 cm. Précisément, le robot Dreame peut franchir des seuils simples jusqu'à 5,2 cm et des seuils doubles jusqu'à 10 cm. Autre technologie phare, le système de rinçage à l'eau chaude à 100°, Thermal Deep Mop System qui nettoie les serpillières via 20 buses de pulvérisation intégrées à la station.

L'aspirateur profite ainsi d'un nettoyage en profondeur et toutes les bactéries sont éliminées. N'attendez pas la fin de la remise exclusive pour commander le Dreame X60 Pro Ultra Complete en promotion





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dreame X60 Pro Ultra Complete Aspirateur Robot Laveur Nettoyage Complet Detection Réactive Intelligente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dreame dévoile ses aspirateurs robots X60 Pro Ultra Complete et Cyber X pour un nettoyage révolutionnaireDécouvrez la nouvelle génération d'aspirateurs robots laveurs Dreame avec la gamme X60 Pro Ultra Complete et le robot à chenilles Cyber X, alliant puissance, intelligence et capacité à franchir les escaliers.

Read more »

Il élimine 99% des bactéries : ce nouvel aspirateur laveur va devenir l’un des meilleurs du marchéLe tout nouvel aspirateur robot laveur Dreame X60 Pro Ultra Complete vient de faire son apparition sur Amazon et il est déjà au cœur de tout

Read more »

Dreame X60 Pro Ultra Complete : l'aspirateur robot ultra-performant avec bras robotisé et IADreame présente le X60 Pro Ultra Complete, aspirateur robot doté d'un bras robotisé UltraExtend, d'une aspiration de 42 000 Pa, d'un système de lavage à serpillières chauffantes et d'une intelligence artificielle de navigation avancée. Lancement prévu le 5 juin 2026 à partir de 1 299 euros en promotion.

Read more »

Aspiration record, tarifs records : Dreame officialise la série X60 ProDreame officialise sa nouvelle série X60 Pro : trois robots aspirateurs laveurs vendus entre 1 499 et 1 799 €, et confirme l'arrivée de son module monte-es

Read more »