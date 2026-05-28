Dreame X60 Pro Ultra Complete : l'aspirateur robot ultra-performant avec bras robotisé et IA

Dreame présente le X60 Pro Ultra Complete, aspirateur robot doté d'un bras robotisé UltraExtend, d'une aspiration de 42 000 Pa, d'un système de lavage à serpillières chauffantes et d'une intelligence artificielle de navigation avancée. Lancement prévu le 5 juin 2026 à partir de 1 299 euros en promotion.

Dreame , spécialiste des technologies ménagères innovantes, vient de dévoiler son nouvel aspirateur robot haut de gamme, le X60 Pro Ultra Complete . Présenté comme un modèle révolutionnaire, il se distingue par une série de technologies de pointe, notamment un bras robotisé UltraExtend offrant une portée étendue pour atteindre les zones difficiles d'accès.

Son système VersaLift permet de franchir des obstacles jusqu'à 10 cm de haut en ajustant automatiquement sa hauteur, lui évitant de rester bloqué sous des meubles ou des barrières. En termes de performances de nettoyage, l'appareil offre une aspiration de 42 000 Pa, une puissance rarement atteinte sur le marché, couplée à une brosse anti-enchevêtrement DuoBrush 2.0 pour gérer efficacement les cheveux et les poils d'animaux.

Pour le lavage des sols, il est équipé de serpillières rotatives à 280 tours par minute maintenues à 40 degrés, idéales pour éliminer les résidus gras et les taches tenaces. La navigation est assurée par le système AI OmniSight 3.0 utilisant des caméras RGB binoculaires et une intelligence artificielle capable de reconnaître plus de 320 types d'objets afin de les éviter.

Une détection lumineuse proactive identifie même les liquides transparents comme l'eau pour adapter le comportement du robot en temps réel. L'autonomie est optimisée par la technologie PowerMaster Core qui gère intelligemment l'énergie, allowing théoriquement de couvrir jusqu'à 1 000 m² sur une seule charge avec une recharge ultra-rapide.

Dreame annonce la mise en vente du X60 Pro Ultra Complete pour le 5 juin 2026 au prix de 1 499 euros, avec une offre de lancement proposant une réduction de 200 euros jusqu'au 11 juin 2026, ramenant le prix à 1 299 euros. Ce modèle se positionne ainsi comme un sérieux prétendant au titre d'aspirateur robot le plus performant de 2026 et des années à venir grâce à sa fiche technique impressionnante





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