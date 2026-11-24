Profitez de -56% sur le Dreame H12 Pro Ultra pour le Black Friday. Prix barré de 299 euros à 132,50 euros. Aspiration 16 000 Pa et lavage automatique.

Le Dreame H12 Pro Ultra , un aspirateur laveur sans fil de la marque Dreame, est actuellement proposé à un prix de 132,50 euros sur Amazon. Cette promotion Black Friday représente une réduction de 56 % par rapport au prix initial de 299 euros. L'appareil est conçu pour aspirer et laver les sols durs en un seul passage, intégrant une station de lavage et de séchage.

Aspiration et Lavage Automatique Haute Performance

Le Dreame H12 Pro Ultra utilise une puissance d'aspiration de 16 000 Pa pour éliminer les saletés solides et liquides. Sa brosse tourne sur deux côtés pour nettoyer au plus près des plinthes et un racleur en dents de peigne débarrasse les poils et cheveux emmêlés. L'appareil dispose d'une station qui lave la brosse à l'eau chaude jusqu'à 60°C et la sèche à l'air chaud en 30 minutes.

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Le système comprend trois modes de fonctionnement : Auto, Ultra et Aspiration. Un capteur ajuste automatiquement la puissance en fonction du niveau de saleté détecté. Un écran LED et des annonces vocales permettent de suivre l'état de l'appareil en temps réel. Les réservoirs de 900 ml pour l'eau propre et de 700 ml pour l'eau sale permettent de couvrir jusqu'à 200 m².

Autonomie Limitée et Comparaison avec la Concurrence

L'autonomie du Dreame H12 Pro Ultra est de 35 minutes, une durée jugée suffisante pour un entretien quotidien mais potentiellement insuffisante pour les très grandes surfaces. Le temps de recharge de la batterie est d'environ 4 heures. L'appareil est spécialisé dans les sols durs et ne remplace pas un aspirateur classique pour les tapis, les moquettes ou le nettoyage à sec.

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Face aux modèles concurrents comme le Tineco ou le Bissell, le Dreame mise sur son entretien automatisé à l'eau chaude. Toutefois, le séchage à l'air chaud est assez bruyant, ce qui le rend peu adapté à une utilisation tardive. L'utilisation de solutions nettoyantes Dreame est requise pour garantir un fonctionnement optimal.

Impact Consommateur et Offre Black Friday

Cette offre Black Friday Amazon permet aux ménages cherchant à simplifier l'entretien quotidien de sols en carrelage ou parquet d'accéder à un appareil performant. Ne plus avoir à nettoyer manuellement la brosse après chaque passage est un avantage majeur pour les utilisateurs. Le prix de 132,50 euros rend l'achat plus accessible pour un appareil haut de gamme.

Les experts recommandent ce produit pour un usage régulier sur des sols propres. La combinaison de l'aspiration, du lavage et du séchage automatique offre un bilan équilibré. Cette promotion constitue une opportunité pour équiper son logement d'un outil de nettoyage moderne et efficace.