Dreame dévoile ses aspirateurs robots X60 Pro Ultra Complete et Cyber X pour un nettoyage révolutionnaire

Découvrez la nouvelle génération d'aspirateurs robots laveurs Dreame avec la gamme X60 Pro Ultra Complete et le robot à chenilles Cyber X, alliant puissance, intelligence et capacité à franchir les escaliers.

Dreame , marque reconnue pour son innovation dans le secteur des aspirateurs robots laveurs, dévoile une nouvelle génération de produits destinés à transformer le quotidien du nettoyage.

La gamme X60 Pro Ultra Complete se présente comme la série la plus puissante et intelligente à ce jour, comprenant trois modèles adaptés à divers besoins. En parallèle, le Cyber X, un robot à quatre chenilles capable de monter les étages, élargit les possibilités de nettoyage autonome.

Ces lancements s'inscrivent dans la stratégie de Dreame visant à repousser les limites de la robotique domestique, avec des technologies avancées pour atteindre les recoins difficiles d'accès, identifier les saletés grâce à l'intelligence artificielle et laver avec précision. Le X60 Pro Ultra Complete, modèle phare, intègre UltraExtend, un bras robotisé à double articulation déployant la brosse latérale jusqu'à 12 cm et le patin de lavage jusqu'à 18 cm.

Cela permet d'aller chercher la poussière le long des plinthes, sous les meubles et autour des pieds de chaise. La navigation s'appuie sur AI OmniSight 3.0, combinant deux caméras IA à 120 degrés et VersaLift, reconnaissant plus de 320 types d'objets. Un système de lumière bleue proactive identifie les liquides transparents pour déclencher automatiquement un mode de lavage dédié.

En termes de performances, l'aspiration Vormax de 42 000 Pa, la brosse HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 limitant l'emmêlement des cheveux et le système Thermal Deep Mop à 280 tours par minute assurent un nettoyage en profondeur. Le robot franchit des seuils simples jusqu'à 5,2 cm et doubles jusqu'à 10 cm. PowerMaster permet de récupérer 24 % de batterie en 5,5 minutes grâce à une recharge ultrarapide 11A, offrant une autonomie allant jusqu'à 1 000 m².

La station d'entretien lave les serpillières à l'eau chaude à 100 °C via 20 buses et maintient les patins thermiques au-dessus de 40 °C pendant 4 minutes. Ce modèle est annoncé à 1 499 euros, avec une offre de lancement du 5 au 11 juin prévoyant une remise de 200 euros.

La gamme inclut également le X60 Pro Ultra Matrix, équipé d'une station de changement automatique des serpillières et de trois types de pads : nylon pour la cuisine, forte rétention d'eau pour la salle de bain et thermiques pour les autres pièces, limitant la contamination croisée. Le X60 Pro Master se distingue par sa station compacte de remplissage et vidange automatiques, de la taille d'un grille-pain, nécessitant une installation professionnelle.

Le Cyber X, quant à lui, sera disponible cet été à 1 199 euros. Présenté l'an dernier en prototype, il utilise quatre chenilles pour gravir des pentes jusqu'à 42 degrés, franchir une marche de 30 cm et monter tout type d'escalier. Sa vision 3D ToF analyse précisément les marches. Pour célébrer ces lancements, Dreame offre un Cyber X aux 20 premiers acheteurs de la série X60 Pro.

Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent varier. Certains liens peuvent être affiliés et générer une commission pour Le Parisien





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