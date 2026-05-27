Dreame dévoile sa série X60 : trois robots aspirateurs premium pour des usages variés

Dreame lance sa nouvelle gamme X60 avec trois modèles : X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Master et X60 Pro Ultra Matrix. Chacun cible des besoins spécifiques, de l'autonomie maximale au lavage avancé, avec une station multifonction et des technologies IA innovantes.

Avec sa nouvelle gamme X60, Dreame affine encore sa vision du robot aspirateur premium. Une base, mais trois modèles, pour trois usages bien distincts, avec l'ambition d'automatiser toujours davantage l'entretien des sols sans sacrifier les performances.

La série Dreame X60 déploie trois modèles distincts pour répondre à des usages spécifiques plutôt qu'un seul produit universel. Le marché des robots aspirateurs n'a jamais été aussi dynamique. Entre les fabricants historiques et les nouveaux venus particulièrement agressifs, les innovations se multiplient à un rythme infernal. Autrefois symboles d'un certain luxe technologique, les robots aspirateurs se sont progressivement imposés comme des équipements du quotidien.

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete représente le cœur de gamme de cette nouvelle série. Un modèle pensé pour les utilisateurs à la recherche d'un robot autonome, capable, en 2026, d'assurer aussi bien l'aspiration que le lavage des sols avec un minimum d'intervention humaine. On retrouve tout ce qui fait le sel des robots haut de gamme : une station multifonction, un entretien automatisé des serpillières, une gestion intelligente des déplacements et l'optimisation du nettoyage selon les surfaces rencontrées.

Le X60 Pro Ultra Complete embarque le nouveau système AI OmniSight System 3.0, combinant deux caméras IA à 120° et la navigation VersaLift pour améliorer la détection des obstacles. Selon le constructeur, le robot peut reconnaître plus de 320 types d'objets, éviter des éléments de seulement 10 mm, et un système de lumière bleue identifie les liquides transparents pour activer automatiquement un mode de lavage adapté.

Capable de franchir des seuils simples jusqu'à 5,2 cm et doubles jusqu'à 10 cm, c'est un véritable baroudeur des salons. Côté performances, Dreame met en avant une aspiration Vormax de 42 000 Pa associée au système HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 et au Thermal Deep Mop System. Cela promet un nettoyage en profondeur des poussières et taches tenaces, sans enchevêtrement de cheveux ni traces.

La technologie PowerMaster offre une recharge ultra-rapide et une autonomie annoncée jusqu'à 1 000 m², tandis que la station nettoie les serpillières à l'eau chaude jusqu'à 100°C pour renforcer l'hygiène. Le X60 Pro Master cible les utilisateurs les plus exigeants en automatisation : la station peut se raccorder directement au système d'eau et d'évacuation du logement, gérant de manière autonome le remplissage en eau propre et l'évacuation des eaux usées.

Cette approche rappelle l'électroménager traditionnel, avec un appareil pensé pour s'intégrer naturellement dans le foyer, tel un lave-vaisselle ou une machine à laver. De son côté, le X60 Pro Ultra Matrix adopte une philosophie différente avec une gestion avancée du lavage grâce à une station capable de changer automatiquement les serpillières utilisées par le robot.

Le X60 Pro Ultra Matrix adapte automatiquement ses serpillières selon les pièces et besoins : nylon pour éliminer les graisses dans la cuisine, franges à forte rétention d'eau pour les salles de bain, et serpillières thermiques pour maintenir une température constante dans les autres espaces. Cette diversification des modèles montre la volonté de Dreame de proposer des solutions sur mesure plutôt qu'un unique produit.

En résumé, la série X60 offre une base technologique commune avec des fonctionnalités distinctes pour répondre aux attentes spécifiques des consommateurs les plus exigeants





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