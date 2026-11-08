Dreame C1 : Robot laveur de vitres à 336,88 euros avec 16 % de remise

Profitez de 16 % de remise sur le Dreame C1. Puissance de 5500 Pa et IA pour un nettoyage des vitres parfait. Prix réduit sur Amazon.

Le robot laveur de vitres Dreame C1, actuellement en promotion sur la plateforme Amazon, s'impose comme une solution intelligente pour l'entretien domestique. Ce modèle spécifique est proposé à un prix exceptionnel de 336,88 euros, marquant une réduction de 16 % par rapport à son tarif initial de 399 euros. Cette offre permet aux utilisateurs d'acquérir un appareil haut de gamme à un coût significativement abaissé.

Caractéristiques techniques et puissance d'aspiration

La performance principale du Dreame C1 réside dans sa puissance d'aspiration de 5 500 Pa. Ce niveau d'effraction garantit une efficacité maximale lors de la suppression de la saleté incrustée. L'appareil est également équipé d'un réservoir d'eau d'une capacité de 80 ml. Cette conception permet d'assurer jusqu'à 60 mn de nettoyage continu sans interruption. Pour optimiser ces performances, une solution de nettoyage de 230 ml est intégrée directement dans le kit. De plus, des chiffons de nettoyage de remplacement sont fournis avec l'unité principale pour assurer la longévité du système.

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Intelligence artificielle et planification des trajets

L'innovation majeure de ce modèle repose sur la planification des trajets par l'IA. Cette technologie assure une couverture complète et méthodique de toutes les surfaces vitrées. Le robot utilise la technologie CornerClean pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Quatre brosses situées au niveau des coins permettent de nettoyer chaque recoin avec précision. Cette approche mécanique combinée à l'intelligence artificielle élimine les zones oubliées traditionnelles.

Contrôle utilisateur et modes de nettoyage

Le contrôle de l'appareil s'effectue via l'application mobile Dreame dédiée. Cette interface offre la possibilité de choisir parmi 5 modes de nettoyage distincts. Ces options incluent le Nettoyage des taches, le Nettoyage des bords, et le Nettoyage des surfaces. Les utilisateurs peuvent également opter pour le Nettoyage par télécommande ou le Nettoyage complet des vitres. Cette polyvalence permet d'adapter le fonctionnement à chaque situation spécifique. Le robot dispose par ailleurs de plusieurs capteurs pour détecter les obstacles.

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Sécurité et correction de trajectoire

La sécurité est une priorité dans la conception du Dreame C1. Les capteurs intégrés détectent les bords et les obstacles potentiels en temps réel. En cas de détection, l'appareil corrige automatiquement sa trajectoire. Cette fonctionnalité préventive évite les chutes et les impacts contre les cadres. Elle assure également une navigation fluide sur les vitres de différentes tailles. Cette capacité d'adaptation garantit un nettoyage sur mesure sans risque d'endommagement du mobilier ou des vitres adjacentes.

Contexte des offres et autres produits Dreame

Cette promotion s'inscrit dans une stratégie plus large de la marque Dreame sur Amazon. Divers autres produits de la marque sont également soumis à des remises importantes. Le Robot Aspirateur Laveur L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros. Le modèle Aqua10 Ultra voit son prix passer de 1499 euros à 729 euros. Le Robot Tondeuse A1 Pro est également réduit à 799 euros au lieu de 1599 euros. Enfin, l'Aspirateur Laveur H12 Pro Ultra est disponible à 158 euros 65 contre 199 euros initialement.