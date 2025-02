DraStic DS : Le géant de l'émulation disparaît du Play Store

DraStic DS, l'émulateur Nintendo DS le plus populaire sur Android, a été retiré du Play Store sans explication. Son développeur, Exophage, avait promis de le rendre gratuit et open source, mais cette promesse n'a jamais été tenue. La disparition de DraStic DS pose des questions sur la sécurité des applications Android et la stabilité des écosystèmes de jeux.

La communauté des passionnés de rétrogaming est dans la consternation : DraStic DS, considéré comme le meilleur émulateur Nintendo DS sur Android , a mystérieusement disparu du Google Play Store . Sa page affiche désormais une erreur 404, et son site officiel est inaccessible, laissant présager une suppression définitive. DraStic DS était un outil indispensable pour les joueurs souhaitant revivre leurs titres préférés de la console Nintendo DS, même sur des appareils anciens ou peu puissants.

Bien que son développement ait officiellement cessé en 2017, l'émulateur continuait d'être téléchargé et utilisé par des millions de fans.En 2023, le développeur, Exophage, avait annoncé sur Discord son intention de retirer prochainement l'émulateur du Play Store, tout en le rendant gratuit. Il avait également promis de rendre le code source public, permettant ainsi aux autres développeurs de prendre le relais et d'améliorer ou de maintenir l'émulateur. Cette promesse, cependant, n'a jamais été tenue, laissant les utilisateurs dans l'incertitude quant à l'avenir de DraStic DS et limitant les possibilités de prolongement de son développement.La disparition de DraStic DS soulève des questions importantes sur la stabilité des applications Android et la sécurité des données des utilisateurs. En effet, l'accès soudain et permanent à une application, même gratuite, peut engendrer des risques de sécurité, notamment en cas de failles de sécurité dans le code. L'absence de code source public rend également plus difficile la détection et la correction de ces failles, laissant les utilisateurs vulnérables. Parallèlement à la disparition de DraStic DS, d'autres solutions émergent pour combler ce vide. MelonDS, encore en version bêta, propose une interface moderne et des fonctionnalités inédites, comme la connectivité Wi-Fi locale. Les plateformes polyvalentes RetroArch et Lemuroid intègrent quant à elles DeSmuME, un autre cœur d'émulation DS, offrant ainsi une alternative viable aux utilisateurs de DraStic DS.





Rétrogaming Android Émulateur Nintendo DS Drastic DS Play Store Sécurité Melonds Retroarch Lemuroid

