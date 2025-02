Drame sur les routes du Rallye en Suède : Renne égorgés, enquête ouverte

Des rennes ont été retrouvés égorgés près d'une route où se déroule le rallye en Suède, suscitant des suspicions et une enquête sur des actes de cruauté envers les animaux. Le drame survient dans un contexte de conflit entre les éleveurs de rennes et les organisateurs du rallye, qui a déplacé son lieu vers le nord.

Une affaire mystérieuse secoue actuellement la région d’Umea, dans le nord de la Suède , qui accueille la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. La découverte de rennes égorgés, sur fond de conflit entre les éleveurs locaux de ces animaux et les organisateurs de la course, a suscité l'inquiétude et a donné lieu à l'ouverture d'une enquête ce jeudi.

Après cinquante ans d'organisation dans le comté de Varmland, dans l'ouest du pays, le rallye a été déplacé en 2022 vers le nord, dans les environs de la ville d’Umea. Ce transfert, qui garantit des routes enneigées, implique cependant que les participants à cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes traversent une zone d'élevage de rennes pratiquée par les Samis, une population autochtone.Les représentants locaux des Samis se sont opposés à certains itinéraires de la course et ont fait appel de l'autorisation accordée par le conseil administratif du comté, seulement une semaine avant la compétition. Ils ont invoqué la présence de rennes sur des axes devant être empruntés, selon le radiodiffuseur SVT. Dimanche, trois de ces animaux ont été retrouvés morts sur une route à l'extérieur d’Umea, et l'éleveuse de rennes Maidi Eira Andersson a déclaré au journal Dagens Nyheter (DN) qu'elle pensait qu'il y avait un lien évident entre le conflit opposant les éleveurs et le rallye. « Cela s’est produit juste après notre appel et près du rassemblement. Ce n’est pas une coïncidence », a-t-elle estimé auprès du DN, ajoutant que les rennes avaient tous été égorgés. La procureure Anna Nilsson a confirmé à l'AFP qu'une enquête avait été ouverte sur cette affaire. « Nous enquêtons sur des dommages intentionnels et des actes de cruauté aggravée envers les animaux », a-t-elle expliqué. Les organisateurs du rallye n'ont pas encore fait de déclarations publiques sur cette affaire.





Suède Rallye Renne Égorgement Investigation Conflit Éleveurs Samis

