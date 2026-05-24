Drame minier dans le Shanxi : 82 morts après une explosion de grisou

Une explosion dévastatrice à la mine de Liushenyu dans la province chinoise du Shanxi a fait au moins 82 victimes, révélant de graves manquements à la sécurité industrielle.

La province du Shanxi , bastion historique de l'extraction minière en Chine , a été le théâtre d'une tragédie d'une ampleur effrayante le 24 mai 2026. Dans le district administratif de Qinyuan, situé à environ 500 kilomètres au sud-ouest de la capitale Pékin, un coup de grisou dévastateur a frappé la mine de charbon de Liushenyu, entraînant la mort d'au moins 82 ouvriers.

L'explosion s'est produite précisément à 19h29, alors que 247 mineurs se trouvaient encore dans les profondeurs de la terre. Selon les premières conclusions diffusées par les médias officiels et l'agence Chine nouvelle, l'entreprise exploitant le site aurait commis des violations graves des normes de sécurité, transformant l'espace de travail en un piège mortel.

Cette catastrophe est désormais considérée comme la pire accident minière ayant touché le pays depuis 2009, relançant avec force le débat sur la sécurité industrielle dans les régions extractives. Les opérations de secours, relayées par la télévision publique CCTV, se poursuivent toujours dans l'espoir désespéré de localiser deux personnes encore portées disparues, bien que les chances de survie s'amenuisent à chaque heure qui passe. Au cœur du district de Qinyuan, l'atmosphère est lourde de douleur et de désolation.

Mme Zhang, propriétaire d'une petite gargote de brochettes fréquentée par les mineurs, exprime un sentiment de détresse profonde. Pour elle, ces hommes n'étaient pas seulement des clients, mais des piliers de leur communauté. Elle souligne avec amertume que beaucoup de ces victimes étaient les principaux soutiens financiers de leur foyer, se retrouvant à un âge critique où ils devaient subvenir aux besoins de parents vieillissants tout en élevant de jeunes enfants.

Le destin tragique de ces ouvriers, qui descendent dans les entrailles de la terre sans jamais remonter, laisse derrière eux des familles brisées et un avenir incertain. L'ironie est d'autant plus cruelle qu'à l'entrée d'une autre mine du district, un panneau électronique affiche froidement l'invitation d'aller au travail heureux pour rentrer chez soi en sécurité, un slogan qui semble aujourd'hui déconnecté de la réalité brutale du terrain où les mineurs gagnent leur vie en risquant quotidiennement leur existence.

Le déploiement sécuritaire autour de la mine de Liushenyu témoigne de la volonté des autorités de contrôler étroitement la diffusion des informations. Des cordons de police ont été instaurés, bloquant l'accès aux journalistes et filtrant rigoureusement les véhicules, ne laissant passer que les ambulances et les voitures de police. Dans les environs, le silence est imposé par la peur ou la résignation. À une station-service proche, les employés refusent catégoriquement de commenter l'événement, craignant les répercussions de paroles imprudentes.

Un autre témoin, M. Li, employé dans un restaurant local, a observé le ballet incessant des services de secours avec une sorte de fatalisme glaçant, affirmant que dans le secteur du charbon, ce genre d'accident est presque inévitable. Même les hôpitaux accueillant les blessés ont été bouclés par des forces de l'ordre, renforçant l'impression d'un site sous haute surveillance.

Face à ce drame, les appels à un renforcement drastique des mesures de sécurité se multiplient, rappelant que derrière chaque chiffre se cache l'histoire d'un fils, d'un père ou d'un mari dont la disparition laisse un vide irremplaçable





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