Drame médical à Sète : Le procès pour la mort de Marwa Fadil

Un infirmier et le centre hospitalier de Sète sont poursuivis pour homicide involontaire après l'injection fatale d'adrénaline à une enfant de 11 ans en 2020.

Le tribunal judiciaire de Montpellier a été le théâtre, ce mardi 12 mai, d'un procès particulièrement poignant et attendu. Au cœur des débats se trouvait une tragédie survenue le 27 mai 2020, impliquant la disparition brutale de la jeune Marwa Fadil, âgée de seulement 11 ans.

L'enfant a perdu la vie après avoir reçu une injection d'adrénaline, alors qu'elle aurait dû recevoir du Spasfon. Ce drame, qualifié d'homicide involontaire, a conduit le Centre hospitalier de Sète ainsi qu'un infirmier du service des urgences sur le banc des accusés.

Me Juliette Péchier, représentant la famille Fadil, a insisté sur le fait que sans la vigilance et l'intuition de la mère de la victime, qui a immédiatement soupçonné un lien entre l'acte médical et le décès de sa fille, l'affaire n'aurait peut-être jamais été portée devant la justice. L'objectif pour les proches est désormais d'obtenir une reconnaissance claire des responsabilités, l'identification des fautes commises et l'établissement d'un lien de causalité direct.

La famille demande une condamnation solidaire de l'infirmier et de l'établissement, assortie de dommages et intérêts s'élevant à 100 000 euros pour compenser les souffrances morales, le préjudice lié à la mort imminente et l'angoisse vécue. L'enquête a mis en lumière des failles organisationnelles graves au sein du service des urgences. Le point central de l'accusation repose sur la présence anormale d'ampoules d'adrénaline dans le chariot de soins.

En temps normal, ce médicament critique doit être conservé sous clé dans la salle de déchocage et ne doit en aucun cas circuler librement. Or, plusieurs flacons se sont retrouvés accessibles. L'infirmier mis en cause, pourtant décrit par ses collègues comme un élément exemplaire, qualifié et digne de confiance, a reconnu avoir injecté le produit sans vérifier l'étiquette.

Ce professionnel a expliqué son geste par un état d'épuisement extrême, conséquence directe de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui avait littéralement lessivé le personnel soignant. Dans le brouillard de la fatigue, il était persuadé de tenir une ampoule de Spasfon. Ce geste fatal, qu'il regrette amèrement et qui le hante quotidiennement, est le résultat d'une erreur humaine exacerbée par un contexte pathogène.

Cependant, la question demeure : comment ces médicaments ont-ils pu quitter la salle de déchocage ? Il apparaît qu'avec la pandémie, les circuits de distribution des médicaments ont été modifiés de manière informelle par les soignants pour gagner en rapidité, passant d'armoires verrouillées à des chariots non contrôlés, sans que le service de pharmacie de l'hôpital n'en soit informé. Cette désorganisation systémique est au cœur des plaidoiries.

Me Nadia El Bouroumi a souligné que l'hôpital a failli dans sa mission de sécurité en laissant s'installer un tel laisser-aller. L'absence de filtres de sécurité a rendu l'erreur humaine possible et probable. Pour l'accusation, la responsabilité de l'institution est engagée car elle n'a pas assuré le suivi et le contrôle rigoureux des substances dangereuses.

Depuis ce drame, l'établissement a certes rectifié le tir en installant des digicodes, des badges d'accès et des listes de dotation formelles, mais cela n'efface pas la négligence passée. La procureure Audrey Galaud a d'ailleurs fustigé l'attitude de l'hôpital, jugeant indécent que l'administration tente de rejeter l'intégralité de la faute sur le personnel alors que les carences structurelles ont largement contribué à l'issue fatale.

Elle a requis deux ans de prison avec sursis pour l'infirmier ainsi que pour la personne morale représentant l'hôpital, assortis d'amendes totales de 250 000 euros. En revanche, la défense de l'hôpital, menée par Me Vincent Junter, a plaidé la relaxe, arguant que les écarts dans le circuit des médicaments ne constituaient pas une faute pénale. De même, l'avocat de l'infirmier a demandé la clémence du tribunal.

Le verdict, qui déterminera le sort des accusés et apportera peut-être un début de réponse à la famille, sera rendu le 10 juin prochain





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