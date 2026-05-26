Drame de Crans-Montana : Concert sans argent versé après un mois

Un concert organisé en soutien aux victimes du drame de Crans-Montana a été organisé à Lausanne avec de nombreux artistes suisses et français. Plus d'un mois après sa tenue, la cagnotte n'a toujours pas été versée, a révélé La cagnotte d'un concert organisé en soutien aux victimes du drame de Crans-Montana n'a toujours pas été versée. Les polémiques continuent d'apparaître.

Drame de Crans-Montana : la cagnotte récoltée après un concert organisé en soutien aux victimes n'a toujours pas été versé e. Quelques mois après le drame de Crans-Montana, un concert a été organisé à Lausanne avec de nombreux artistes suisses et français.

Plus d'un mois après sa tenue, la cagnotte n'a toujours pas été versée, a révélé La cagnotte d'un concert organisé en soutien aux victimes du drame de Crans-Montana n'a toujours pas été versée. Les polémiques continuent d'apparaître. Qu'il s'agisse des travaux effectués dans le bar Le Constellation où s'est déroulé le sinistre meurtrier paret il affichait presque complet. Son but ?

Récolter des dons pour les victimes du drame du réveillon. Une vingtaine de musiciens suisses et français de renom s'y sont produits bénévolement. La vente des billets, destinée à l'association Swisshearts, venant ainsi en aide aux familles endeuillées et aux rescapés gravement blessés de l'incendie, a permis de Drame de Crans-Montana : où est l'argent récolté lors du concert ?

Ce concert événement a été organisé par l'agence événementielle Only On Live, dirigée par Corine et Olivier Uzan, et l'association de soutien aux victimes Swisshearts, fondée par des familles endeuillées. Un porte-parole d'Only On Live a été interrogé par nos confrères sur, lors de l'organisation de ce concert, a assuré ce dernier. André Mudry, responsable de l'information du canton du Valais, a indiqué queet qu'il n'avait aucun lien avec l'association Swisshearts, enregistrée nulle part.

Sébastien Fanti, l'avocat de certaines victimes, a tenté de savoir si ses clients pouvaient recevoir une aide issue de la cagnotte récoltée lors du concert et n'a pas obtenu de réponse concrète, ont noté nos confrères. Un communiqué était attendu après le concert, mais un mois plus tard, les informations restent floues.

Après les révélations faites dans les médias suisses, notamment le montant de la cagnotte et révélant avoir déjà versé 15 000 francs, tout en affirmant que 'plusieurs dizaines de familles de victimes identifiées se sont enregistrées et ont déjà pu bénéficier du soutien humain, social et financier de Swisshearts', un concert a été organisé à Lausanne le 22 avril en soutien aux victimes du drame de Crans-Montana avec de nombreux artistes suisses et français.

'Je n'ai pas du tout réfléchi' : Tahirys Dos Santos, rescapé de Crans-Montana, dévoile comment il a réussi à s'enfuir avec sa compagne quand l'incendie a commencé 'Elle n'arrête personne à l'entrée' : Jessica Moretti pointée du doigt par les avocats des victimes du drame de Crans-Montana qui ont eu accès aux vidéos de l'incendie 'Être confronté au chaos' : ces documents éprouvants sur l'incendie de Crans-Montana seront bientôt mis à la disposition des familles des victimes. Von den 150’000 Franken aus dem Konzert für Crans-Montana haben die Opfer noch keinen Rappen gesehen - Tages-Anzeiger - 24/05/2026 Tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'ai troqué la cuillère en bois contre un stylo… mais toujours pour faire saliver.

Désormais journaliste, je fais sauter les infos à la poêle et mijoter les sujets avec gourmandise





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