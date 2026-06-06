Drame après un pot de départ : une employée écrasée par un collègue ivre, la patronne condamnée pour non-assistance

Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné deux personnes après la mort d'une salariée écrasée par un collègue ivre lors d'un pot de départ. La patronse a également été condamnée pour ne pas avoir communiqué aux secours la nature exacte de l'accident.

Le pot de départ organisé pour célébrer le départ à la retraite de la propriétaire d'un supermarché à Fronton en octobre 2021 a tourné au drame à cause de l'alcool.

Une salariée de 56 ans, mère de famille et jeune grand-mère, est morte écrasée par un collègue ivre qui prenait le volant. Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné deux anciens employés à des peines de prison avec sursis. L'audience, qui s'est tenue fin mai, a révélé les circonstances exactes de cette soirée tragique. La propriétaire, Isabelle, avait invité ses quarante salariés pour marquer la vente de son établissement après plusieurs décennies d'activité.

L'ambiance était conviviale, mais un petit groupe d'une dizaine de personnes a rapidement consommé des bouteilles d'alcool, devenant très ivres. Parmi eux, Marc et Véronique. Vers 1h30, Véronique, fortement alcoolisée avec un taux de 1,81 g/L dans le sang, a quitté le supermarché et s'est allongée sur la chaussée. Une vingtaine de minutes plus tard, Marc, qui titubait, a décidé de rentrer en voiture.

Il n'a pas vu Véronique couchée sur la route et l'a écrasée. À l'audience, Marc a exprimé ses remords, déclarant qu'il pense à la victime chaque jour depuis presque trois ans. Le drame s'est aggravé par le comportement d'Isabelle, la patronne, qui après l'accident, a minimisé la situation auprès des secours. Elle n'a pas indiqué aux pompiers que Véronique avait été renversée par une voiture, ce qui a retardé la prise en charge appropriée.

Un rapport d'expertise a montré que si les secours avaient été informés de la nature exacte des blessures, le décès n'aurait été qu'une éventualité faible (16%). Les médecins n'ont constaté une hémorragie interne qu'à 6h30, trop tard. La présidente a souligné que la prévenue aurait pu sauver sa salariée en étant pleinement transparente. En partie civile, l'avocat de la famille a décrit la souffrance des proches.

Le procureur a requis dix-huit mois de prison avec sursis pour Marc (homicide involontaire) et six mois avec sursis pour Isabelle (non-assistance à personne en danger). Les avocats de la défense ont plaidé la maladresse d'une soirée devenue tragique, tout en montrant de l'empathie. Après délibéré, le tribunal a condamné Marc à vingt-quatre mois de prison avec sursis et Isabelle à un an de prison avec sursis





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