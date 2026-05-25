Drame à Paris : camion de premier secours évacuation fauche un piéton

Un camion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en pleine intervention, a fauché un piéton caché par un bus à l'arrêt. Le chauffeur du camion a renversé l'engin à pleine vitesse, entraînant un drame fatal.

Un camion de premier secours évacuation de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a fauché un piéton, dimanche, rue du Faubourg Saint-Antoine (XIe). (Illustration) LP/Juliette Vienot de VaublancUn camion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), en pleine intervention, qui renverse à pleine vitesse un piéton caché par un bus à l’arrêt.

C’est le drame qui s’est noué, dimanche soir, dans le XIe arrondissement de Paris. Peu après 18 heures, un camion de premier secours évacuation (PSE) de la caserne Sévigné (IVe arrondissement de Paris) est mobilisé sur un incendie. À bord, les soldats du feu sont en tenue de protection. Le véhicule, équipé d'échelles et d'un dévidoir, fonce à vive allure, gyrophare et sirènes enclenchés.

Arrivé à hauteur du 175, rue du faubourg Saint-Antoine (XIe), l'engin double par sa gauche un bus stationné à un arrêt. C'est à cet instant qu'il percute un homme qui traversait en dehors des passages cloutés. Selon de premiers éléments, que l'enquête devra confirmer, le piéton était caché par le bus et le chauffeur ne serait pas parvenu à éviter l'impact. Les pompiers ont immédiatement pris en charge la victime, inconsciente, grièvement blessée au thorax et au crâne.

L'homme a été évacué en état d'urgence absolue sous escorte motorisée, avec son pronostic vital engagé, vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (XIIIe). Les résultats des dépistages de l'alcoolémie de la consommation de stupéfiants du chauffeur du camion se sont révélés négatifs. Le service du traitement judiciaire des accidents (STJA) a été chargé de l'enquête. Contacté le parquet n'avait ce lundi soir pas encore répondu à nos sollicitations.

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