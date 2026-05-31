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Drame à Lille, un homme de 27 ans retrouvé mort, une agression à Nantes et une affaire à suivre. Un appartement à Paris à 40 000 euros intrigue les curieux et les investisseurs. Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau. Certaines rayons vides dans les supermarchés

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Drame à Lille, un homme de 27 ans retrouvé mort, une agression à Nantes et une affaire à suivre. Un appartement à Paris à 40 000 euros intrigue les curieux et les investisseurs. Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau. Certaines rayons vides dans les supermarchés
Drame À LilleUn Homme De 27 Ans Retrouvé MortUne Agression À Nantes
📆5/31/2026 7:22 PM
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Un homme de 27 ans a été retrouvé mort du côté du boulevard de la Moselle, en mai 2026 à Lille (Nord). La police judiciaire est chargée de l'enquête à la suite de la découverte d'un crâne humain à Rezé, près de Nantes. Un second homme a été victime d'une agression et emmené à l'hôpital. Les auteurs sont en fuite. Le décès s'avérait être lié à une overdose, selon l'examen médico-légal. Le second homme a été blessé par des armes légères. Il s'agit d'une affaire à suivre. En revanche, un appartement de 45 mètres carrés à 40 000 euros intrigue les curieux et les investisseurs à Paris. Après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau. Elle se demande comment elle a été si forte. Certains rayons sont vides ces derniers jours dans les supermarchés, ni glaces, ni fruits, ni légumes.

Un homme de 27 ans a été retrouvé mort du côté du boulevard de la Moselle, en mai 2026 à Lille (Nord). La police judiciaire est chargée de l'enquête à la suite de la découverte d'un crâne humain à Rezé, près de Nantes.

Un second homme a été victime d'une agression et emmené à l'hôpital. Les auteurs sont en fuite. Le décès s'avérait être lié à une overdose, selon l'examen médico-légal. Le second homme a été blessé par des armes légères.

Il s'agit d'une affaire à suivre. En revanche, un appartement de 45 mètres carrés à 40 000 euros intrigue les curieux et les investisseurs à Paris. Après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau. Elle se demande comment elle a été si forte.

Certains rayons sont vides ces derniers jours dans les supermarchés, ni glaces, ni fruits, ni légumes

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Drame À Lille Un Homme De 27 Ans Retrouvé Mort Une Agression À Nantes Une Affaire À Suivre Un Appartement À Paris À 40 000 Euros Louna 15 Ans A Vaincu Son Cancer Du Cerveau Certaines Rayons Vides Dans Les Supermarchés

 

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