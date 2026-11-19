Le Dr Olivier Spatzierer explique la fréquence normale des selles, les causes de la constipation et les critères médicaux pour consulter un gastro-entérologue.

La question de la fréquence quotidienne des selles suscite souvent l'anxiété chez les patients, mais le Dr Olivier Spatzierer, gastro-entérologue, apporte une réponse scientifique précise pour dissiper les mythes courants. Il est essentiel de comprendre que la variation normale de la fréquence des selles s'étend considérablement, couvrant un intervalle allant de trois fois par jour à trois fois par semaine. Cette plage large indique que l'absence de mouvement intestinal quotidien n'est pas, en soi, un indicateur de trouble de la santé.

Ce qui constitue réellement le critère déterminant pour évaluer la santé intestinale n'est pas le nombre de passages aux toilettes, mais la consistance des matières fécales et la facilité de leur évacuation. Une personne qui se rend à la selle tous les deux ou trois jours n'est pas nécessairement atteinte de constipation si elle ne ressent aucune forme d'inconfort ou de douleur associée. Le corps humain fonctionne selon des rythmes biologiques individuels, et forcer un rythme quotidien n'est pas une obligation physiologique.

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Critères médicaux de la constipation

La constipation se définit médicalement par des critères objectifs qui dépassent la simple fréquence. Elle se caractérise spécifiquement par la survenue de moins de trois selles par semaine. Cependant, la définition inclut aussi la qualité des selles, qui doivent être dures, et la présence d'efforts physiques importants pour leur expulsion, accompagnés potentiellement de douleurs abdominales. Il est tout à fait possible d'aller à la selle tous les jours et de souffrir malgré tout de constipation, selon l'expert.

Des selles sèches ou dures peuvent révéler une constipation même en cas de fréquence quotidienne. À l'inverse, aller à la selle seulement trois fois par semaine avec des selles souples et hydratées n'est pas nécessairement problématique. La sensation d'évacuation complète est un autre indicateur clé d'un transit normal, indépendamment du calendrier des visites aux toilettes. Une personne peut ainsi considérer son transit comme sain si l'évacuation se fait sans effort ni douleur et avec une sensation de vidange totale.

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Causes alimentaires et différences culturelles

La constipation peut être causée par une alimentation pauvre en fibres, un facteur majeur qui influence directement la consistance des selles. La sédentarité, le stress ou certains médicaments constituent également des causes fréquentes de ralentissement du transit intestinal. Des facteurs tels que la déshydratation peuvent également favoriser le durcissement des matières fécales et compliquer leur évacuation, rendant le processus plus douloureux et difficile.

L'impact de l'alimentation et du style de vie est visible dans les différences ethniques observées historiquement. Le Docteur Olivier Spatzierer explique que les populations africaines avaient traditionnellement un transit entre 12 et 24 heures, versus plus de 48 à 72 heures chez les Européens. Ces données illustrent clairement comment les régimes alimentaires riches en fibres et les modes de vie actifs influencent la vitesse de progression des matières dans le côlon.

Quand consulter un médecin généraliste

Ne pas aller à la selle pendant trois jours n'est pas forcément inquiétant, notamment si ce rythme est habituel pour l'individu concerné. En revanche, une absence de selles pendant plus de quatre à cinq jours, accompagnée de douleurs ou de symptômes inhabituels comme du sang dans les selles, nécessite une consultation médicale. Ces signes peuvent indiquer une complication sérieuse qui ne doit pas être ignorée par le patient.

Une absence totale de selles depuis une semaine ou plus, surtout lorsqu'elle est inhabituelle, doit également conduire à consulter un médecin généraliste. Il est crucial de rechercher un avis médical dès que les symptômes sont inhabituels et accompagnés de douleurs abdominales, de ballonnements importants ou d'une difficulté persistante à évacuer. Ignorer ces signaux d'alarme peut entraîner des complications de santé nécessitant une intervention médicale plus lourde.

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Complications et gestion du transit paresseux

Une constipation prolongée peut provoquer certaines complications physiques significatives pour le patient. Lorsque les matières fécales stagnent dans le côlon, elles perdent progressivement leur eau par absorption continue. Les selles deviennent alors plus dures et compactes, rendant leur passage dans le côlon et leur expulsion finale extrêmement difficiles, créant un cercle vicieux de rétention.

Une complication grave de cette stagnation est le fécalome, une masse dure de selles bloquée dans le rectum ou le côlon qui peut nécessiter une extraction manuelle ou médicale. Pour éviter de telles complications, il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière et d'augmenter l'apport en fibres. Vous pouvez consommer des fibres quotidiennement, de préférence moulues, en les saupoudrant sur une salade ou un yaourt, par exemple, pour ramollir les selles et faciliter leur transit.

Il est important de noter que si vous allez naturellement à la selle tous les deux ou trois jours, sans douleur ni difficulté, et que vos selles sont bien formées et faciles à évacuer, il n'est pas nécessaire de vouloir accélérer votre transit. Comme le rappelle le Dr Olivier Spatzierer, chacun possède son propre rythme intestinal. Multiplier les laxatifs sans avis médical pour une constipation persistante n'est pas une solution durable et peut aggraver le problème à long terme en perturbant la motilité naturelle du côlon.