Le Dr Steven Gundry révèle les fruits à privilégier pour protéger le microbiote. Découvrez les neuf choix recommandés, de l'avocat aux baies, pour une digestion optimale.

Le Dr Steven Gundry, ancien chirurgien cardiaque et expert reconnu en santé intestinale, remet en question l'idée reçue selon laquelle tous les fruits sont bénéfiques sans limite. Bien que nombreux apports des vitamines et antioxydants, d'autres variétés se révèlent être de véritables concentrés de sucre naturel. Cette distinction est cruciale, car un excès de sucre peut perturber le microbiote intestinal, favoriser la prise de poids et fatiguer le métabolisme. Face à ce constat, le praticien préconise de sélectionner des fruits pauvres en sucres, riches en fibres et en polyphénols pour soutenir la longévité et la santé cellulaire.

La nuance sur le sucre naturel et le microbiote

Le Dr Steven Gundry explique que même le sucre naturel présent dans les fruits reste du sucre. En consommation excessive, il peut augmenter les pics de glycémie, forcer le pancréas à produire davantage d'insuline et finir par fatiguer les cellules. Sur le plan intestinal, ce surplus nourrit principalement les bactéries les moins favorables, au détriment des souches qui produisent des acides gras bénéfiques. L'expert rappelle que cette dynamique peut également contribuer à une inflammation silencieuse et au développement de maladies chroniques à long terme.

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Pour limiter ces effets néfastes, le chirurgien ne recommande pas de bannir les fruits, mais de les choisir avec discernement et de les consommer en portions raisonnables. Il suggère souvent de les intégrer en fin de repas plutôt que de les utiliser comme des encas permanents ou des grignotages répétés. Cette approche permet de savourer ces aliments comme des douceurs réfléchies, notamment lorsqu'on souhaite protéger son microbiote. Le Dr Gundry qualifie d'ailleurs les fruits de " bonbons de la nature ", invitant à les déguster avec attention plutôt qu'à l'infini, une perspective partagée dans des analyses économiques et sanitaires citées par CNBC.

Agrumes et baies : des alliés pour la diversité bactérienne

Les premiers fruits recommandés par le Dr Steven Gundry sont les agrumes, tels que le pamplemousse, les mandarines et les kumquats en version exotique. Ces fruits sont naturellement peu sucrés et constituent d'excellentes sources de vitamine C. Ils apportent également des flavonoïdes, une famille de polyphénols qui soutient un microbiote diversifié. Le spécialiste insiste sur l'importance de ne pas retirer la partie blanche sous la peau du pamplemousse ou de la mandarine, car il s'agit de zones particulièrement denses en nutriments essentiels.

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Les kumquats offrent une touche acidulée unique et peuvent être consommés entiers, peau comprise. Cette caractéristique les rend faciles à parser sur des salades ou des plats sautés. En parallèle, le médecin conseille de remplir son bol de baies, incluant les myrtilles, framboises et mûres. Ces fruits sont peu sucrés mais très riches en fibres et en antioxydants. Il préconise de privilégier les baies de saison et les myrtilles sauvages, qui contiennent moins de sucre que les variétés de gros calibre souvent vendues en barquettes industrielles.

L'avocat et l'olive : des fruits parfaits pour le métabolisme

Techiquement classés parmi les fruits, l'avocat et les olives occupent une place centrale dans les conseils du Dr Steven Gundry. L'avocat est quasiment dépourvu de sucre, mais il est très riche en fibres, en potassium et en graisses monoinsaturées rassasiantes. Le médecin le décrit comme le fruit le plus parfait à consommer, affirmant en manger pratiquement un par jour pour en tirer le maximum de bénéfices cardiovasculaires et intestinaux sans provoquer de pic de sucre.

Les olives partagent des propriétés similaires en apportant très peu de sucre et beaucoup de graisses de qualité. Elles contiennent également des polyphénols, notamment l'hydroxytyrosol, qui soutient selon le Dr Gundry la santé du cœur, du cerveau et de l'intestin. Ces deux aliments permettent de combler la faim tout en nourrissant le microbiote, évitant ainsi les fluctuations énergétiques liées aux fruits plus sucrés comme le jus d'orange ou la mangue.

Grenade et kiwi : des choix stratégiques pour la santé cellulaire

La grenade est décrite comme une star pour le cœur et les cellules grâce à sa richesse en polyphénols spécifiques comme la punicalagine. Ces composés sont étudiés pour leurs effets protecteurs sur le système cardiovasculaire et la longévité. Malgré son goût sucré, la grenade reste plus modérée en sucre que de nombreux fruits tropicaux. Ses graines croquantes apportent une dose supplémentaire de fibres très intéressante pour la digestion et le métabolisme général.

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Le kiwi complète cette liste avec un profil plus modéré en sucre comparé aux fruits exotiques. Il concentre de la vitamine C, des fibres et des antioxydants, principalement dans sa peau. Le Dr Gundry révèle qu'il est recommandé de manger la peau, même la partie duveteuse, car c'est là que se trouvent une grande partie des fibres et des polyphénols. Une étude récente associe d'ailleurs ce fruit, riche en sérotonine, à un meilleur sommeil, renforçant son intérêt pour une santé globale optimisée.