L'actrice Dounia Coesens répond à ses fans sur un éventuel retour dans Plus belle la vie. Elle envisage une apparition ponctuelle pour son personnage de Johanna Marci.

Dounia Coesens a suscité un regain d'intérêt majeur parmi les spectateurs de la chaîne TF1 en abordant la question de son retour potentiel dans le feuilleton emblématique Plus belle la vie. L'ancienne actrice de 38 ans, qui a quitté le casting en 2014, a répondu avec honnêteté à la rumeur d'une reprise de son rôle de Johanna Marci. Elle a précisé qu'une éventuelle participation se limiterait strictement à une apparition ponctuelle au cours d'un seul épisode. Cette révélation intervient alors que le feuilleton, désormais diffusé sous le nom de Plus belle la vie encore plus belle, continue de captiver un large public.

Le mécanisme d'un retour ponctuel

La comédienne a clarifié sa position concernant une éventuelle reprise du personnage qu'elle a incarné pendant dix saisons avant de quitter la série en 2014. Elle a indiqué qu'elle ne serait pas contre participer à un épisode spécial avec ses anciens camarades historiques, tout en soulignant les défis que cela représenterait. Selon ses propos, un retour se ferait uniquement pour une apparition ponctuelle, le temps d'un épisode, ce qui permettrait de maintenir le lien avec le passé sans s'engager dans une nouvelle aventure longue durée. Cette approche pragmatique reflète sa volonté de se concentrer sur d'autres projets professionnels actuels.

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Hésitations et perspectives professionnelles

Dounia Coesens a exprimé ses hésitations face à l'idée de revêtir à nouveau la peau de Johanna Marci. Dans une interview accordée aux colonnes de Femme Actuelle, elle a souligné que cela lui ferait bizarre, comparant cette situation à celle de devoir revenir au collège. Elle a ajouté qu'elle ne savait pas si elle serait prête à y retourner, précisant que tout dépendrait des propositions qu'elle recevrait et de ce qu'ils lui écriraient. Cette réserve met en lumière la complexité émotionnelle liée à la reprise d'un rôle aussi marquant, notamment après une absence de douze ans.

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Impacts et projets en cours

Actuellement, Dounia Coesens est concentrée sur d'autres engagements professionnels qui occupent son agenda. Elle a mentionné avoir tourné un épisode de quarante-cinq minutes pour la chaîne TF1 sous le titre L'ombre de ton ombre. Elle prépare également un autre projet pour la chaîne France Télévisions, intitulé Plus fort qu'elle. Ces projets illustrent sa volonté de diversifier son travail et de s'orienter vers de nouveaux horizons artistiques, loin du cadre habituel des feuilletons télévisés qui l'ont révélée au grand public au début des années 2000.