Douleurs abdominales forcent Shakira à annuler son concert à Lima

La chanteuse colombienne Shakira a été hospitalisée à Lima pour des douleurs abdominales et a dû annuler son concert prévu dimanche soir. La star, en tournée mondiale pour son dernier album, espère pouvoir se produire lundi soir.

L'icône de la musique latine Shakira a été hospitalisée à Lima en raison de douleurs abdominales, ce qui l'a contrainte à annuler son concert prévu ce dimanche 16 février au soir dans la capitale péruvienne, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux. Hier soir, j'ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée, a annoncé la chanteuse colombienne de 48 ans sur son compte Instagram.

Les médecins qui me soignent m'ont informé que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir, a-t-elle ajouté dans un message en espagnol et en anglais. J'espère que demain j'irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j'ai préparé pour vous tous, a poursuivi la star au style éclectique. La première tournée depuis 2018, Shakira avait prévu deux concerts au stade national de Lima, dimanche et lundi, qui affichaient complet depuis des semaines. La star est arrivée samedi dans la capitale péruvienne depuis le Brésil où elle a lancé, à Rio de Janeiro le 11 février, sa première tournée mondiale en sept ans pour son dernier album, 'Las mujeres ya no lloran' ('Les femmes ne pleurent plus'), récompensé d’un tout récent Grammy. Il s’agit de la première tournée depuis 2018 de la star colombienne, qui avait accédé à une célébrité planétaire avec 'Whenever, whenever' en 2001. Elle doit enchaîner d’ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux États-Unis et au Canada





