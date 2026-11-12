Douleur pouce smartphone : Dr Kierzek distingue rhizarthrose et tendinite

Le Dr Gérald Kierzek clarifie la relation entre smartphone et douleurs de la main. Il explique comment distinguer rhizarthrose et tendinopathie pour un traitement adapté.

Le Docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste intervenant dans l'émission " Les conseils du Docteur Kierzek " sur ICI, apporte des précisions cliniques importantes concernant les douleurs à la base du pouce. Cette intervention vise à dissiper la confusion fréquente entre l'usure articulaire liée à l'âge et les blessures d'utilisation numérique.

Distinguer arthrose et usage numérique

La rhizarthrose correspond strictement à une arthrose située à la base du pouce, au niveau de l'articulation entre le trapèze et le premier métacarpien. La Haute Autorité de Santé la définit comme une pathologie articulaire dégénérative plus fréquente chez les femmes après cinquante ans. Bien que l'âge et les antécédents familiaux soient des facteurs de risque, aucune fatalité n'est imposée par cette condition médicale.

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À l'inverse, l'usage intensif du smartphone n'est pas démontré comme cause directe de cette arthrose. Les données médicales associent plutôt les gestes répétés sur les écrans à des douleurs tendineuses. Le Docteur Kierzek rappelle que la causalité n'est pas établie entre le téléphone et l'usure du cartilage, mais qu'une association avec des irritations mécaniques est observée.

Symptômes caractéristiques et diagnostic

La rhizarthrose se manifeste souvent par une douleur persistante, une déformation visible de l'articulation ou une perte de force significative. Le pouce, indispensable pour la pince entre le pouce et l'index, sert à des gestes quotidiens cruciaux comme tourner une clé ou ouvrir un bocal. Une gêne majeure ou une douleur survenant après un choc justifie immédiatement une consultation médicale.

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Le diagnostic de la rhizarthrose repose sur l'examen clinique du médecin et peut nécessiter une radiographie pour confirmer l'état des articulations. Cet examen permet d'évaluer le retentissement fonctionnel de la pathologie et d'écarter d'autres causes potentielles comme une tendinopathie ou un rhumatisme inflammatoire. Seul un professionnel de santé peut établir un diagnostic précis.

Traitements et prises en charge adaptées

Pour la rhizarthrose, la prise en charge est progressive et inclut des mesures non médicamenteuses avant tout traitement pharmacologique. L'orthèse sur mesure constitue souvent le premier traitement recommandé par le Docteur Kierzek. Cette attelle maintient le pouce, particulièrement la nuit ou lors des poussées douloureuses, pour réduire la douleur de manière efficace.

Les exercices supervisés par un kinésithérapeute et l'ergothérapie complètent cette stratégie de soin. Des adaptations ergonomiques comme des stylos à gros manches ou des robinets à levier sont également conseillées pour limiter la sollicitation articulaire. Ces outils permettent de maintenir une autonomie dans les gestes quotidiens tout en protégeant l'articulation touchée.

Gestion de la douleur et usage du smartphone

En cas de douleur liée à l'usage du smartphone, il s'agit généralement d'une ténosynovite de Quervain ou d'une tendinopathie. Cette douleur se situe sur le bord du poignet côté pouce, mais plus haut que la base articulaire touchée par l'arthrose. Elle résulte d'une irritation des tendons due au surmenage plutôt que d'une usure du cartilage.

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Les médicaments comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires locaux ne doivent pas être banalisés sans avis médical. Leur utilisation dépend de l'âge, de la grossesse, des maladies chroniques ou des interactions avec d'autres traitements. Le Docteur Kierzek recommande de consulter un médecin ou un pharmacien pour sécuriser cette prise en charge médicamenteuse.

Options avancées et chirurgicales

L'infiltration de cortisone est évoquée dans certains cas, mais les recommandations restent prudentes pour l'arthrose de la base du pouce. Cette option est discutée au cas par cas et ne constitue pas un traitement standard systématique. Elle ne doit être envisagée qu'après évaluation spécialisée des bénéfices potentiels.

La chirurgie demeure un dernier recours lorsque la douleur persiste malgré une prise en charge adaptée. Elle peut consister à retirer le trapèze ou à poser une prothèse, selon la situation évaluée par le spécialiste. Cette intervention vise à soulager la gêne et restaurer partiellement la fonction du pouce lorsque les traitements conservateurs ont échoué.