Doucement, le temps passe moins vite à l'hôpital

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié deux études qui analysent le parcours des patients à travers toute la France. Résultat : peu importe la gravité de votre état ou le soin prodigué, la durée de l'attente s'allonge de manière spectaculaire dans les services d'urgences. En 2023, lors d'une journée à l'activité moyenne, la moitié des patients ont passé plus de 3h10 dans les services d'urgences pour une prise en charge complète. En 2013, cette durée n'était que de 2h15. Soit près d'une heure de perdue en une décennie.

En 2023, lors d'une journée à l'activité moyenne, la moitié des patients ont passé plus de 3h10 dans les services d'urgences pour une prise en charge complète.

Aujourd'hui, vous risquez d'y passer beaucoup plus de temps qu'il y a dix ans. C'est le constat alarmant dressé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Dans deux études publiées ce mardi 2 juin 2026, l'organisme public a analysé le parcours des patients à travers toute la France.

Résultat : peu importe la gravité de votre état ou le soin prodigué, la montre tourne de plus en plus vite, et l'attente s'allonge de manière spectaculaire dans des services d'urgences. En 2013, cette durée n'était que de 2h15. Soit près d'une heure de perdue en une décennie.

Pour obtenir ces résultats, la Drees a mené une enquête d'envergure nationale sur 24 heures en collaboration avec les professionnels de santé, offrant une photographie précise de la réalité du terrain, à dix ans d'intervalle de la précédente édition. L'étude de la Drees met en lumière que cet engorgement n'est pas réservé aux cas complexes : il touche l'ensemble des circuits de soin, du simple bobo à l'hospitalisation lourde.

Le constat est sans appel, le temps passe moins vite à l'hôpital





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