Doubs : Un père condamné à 15 ans pour viol de ses filles sous soumission chimique

Un père de famille âgé de 42 ans a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour les viols de ses filles, des jumelles jeunes majeures, sous l'effet de drogues. Les faits ont été révélés grâce à la intervention d'un détenu qui a encouragé la victime à recueillir des preuves.

Doubs : un père de famille condamné à 15 ans pour viol de ses filles sous soumission chimique. C'est une affaire terrible qui a été découverte dans le Doubs . Ce lundi 10 février, à Besançon, un père de famille âgé de 42 ans a été condamné à 15 ans de réclusion. Les faits dont il est accusé sont les viols de ses filles, des jumelles jeunes majeures, sous soumission chimique.

Comme l'a indiqué 20 Minutes, les faits se sont déroulés entre 2021 et 2023 pour l'une et entre 2022 et 2023 pour la seconde. Margarett Parietti, avocate générale, a mentionné un “pervers narcissique qui a mis tout le monde sous contrôle, y compris son ex-femme”. Le média explique que les jeunes filles prenaient des somnifères et des anxiolytiques sans en être conscientes. “Elles étaient dans une surveillance permanente”, a indiqué Mikaël Le Denmat, leur avocat avant d’évoquer un “climat de possession psychologique sous prétexte de les protéger des dangers du monde extérieur”. Il est également indiqué que l'une des filles était régulièrement soumise à des examens digitaux du vagin afin de s'assurer qu'elle n’avait pas eu de relation sexuelle. C'est la première des deux sœurs qui va réaliser les faits lorsque son père va lui parler d’un détail de son anatomie, qu’il n’est pas censé connaître.C'est en 2023 que les faits ont été révélés, grâce à l’intervention d’un détenu de la prison d’Avignon. Le média explique qu’une des deux sœurs était entrée en contact avec un détenu lors d’un jeu en ligne. La jeune fille avait fini par lui révéler les faits dont elle était victime et ce dernier lui avait conseillé de recueillir le sperme de son père pour avoir des preuves. Consciente que cela pourrait tout changer, cette dernière a dissimulé un flacon dans les toilettes le 29 mai 2023. Elle propose de “prendre la place de sa soeur”. Une fois l’acte sexuel terminé, elle prend la fuite direction Marseille. Elle a été prise en charge par l’épouse du détenu qui va l’accompagner au commissariat pour qu’elle puisse déposer plainte. Le détenu a témoigné lors du procès, en visioconférence, depuis son lieu de détention. Lui-même condamné pour un viol qu’il nie avoir commis, il a révélé qu’il était très important pour lui de devenir en aide à la jeune fille. Il a affirmé que le viol intrafamilial était quelque chose qui “heurtait sa morale”, peut-on lire.Deux jeunes victimes qui avaient trop peur pour parler. L’une des deux sœurs s’est confiée à ce détenu et cela a permis aux gendarmes de mettre fin à ces atrocités. Comme l’a indiqué leur avocat, toutes deux étaient sous l’emprise de leur père, en qui elles avaient une confiance aveugle. Ainsi, réaliser les faits dont elles étaient victimes et se sentir d’en parler ouvertement était très compliqué pour elle. “Il fallait sortir de l’emprise et être sûr que ça s’arrête vraiment avec le risque que ce soit pire si le plan échoue”, a conclu Mikaël Le Denmat.





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Viol Doubs Condamnation Drogue Famille Justice Victimes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »