Douane Tunisienne Déjoue Tentative de Contrebande de Dix Flamants Roses

La douane tunisienne a réussi à empêcher le trafic illégal de dix flamants roses, une espèce menacée d'extinction, vers l'Algérie. Les oiseaux ont été retrouvés dans une camionnette à Jendouba, dans le nord-ouest du pays, et seront relâchés dans leur habitat naturel.

La douane tunisienne a annoncé lundi avoir déjoué une tentative de contrebande de dix flamants roses , une espèce protégée, dans une région frontalière de l' Algérie . Des photos accompagnant le communiqué de la douane sur Facebook montrent les animaux enveloppés de tissu et de ruban adhésif et placés dans des cagettes remplies de foin. La douane a précisé avoir trouvé les flamants roses dimanche dans une camionnette immatriculée en Tunisie dans la région de Jendouba, dans le nord-ouest du pays.

Les animaux vont être replacés dans leur milieu naturel pour protéger ce type d'oiseaux de l'extinction, selon le communiqué. Ces bêtes sont protégées par la loi et classées en Tunisie comme étant menacées d'extinction, déclare Hichem Azafzaf, coordinateur scientifique de l'association Les amis des oiseaux. Il déplore les opérations de chasse et de vente illégales qui les visent. Les flamants roses souffrent également de la pollution et de l'urbanisme croissant, ainsi que de la sécheresse et du réchauffement climatique qui assèchent les zones humides les abritant





Flamants Roses Contrebande Douane Tunisienne Protection Des Espèces Tunisie Algérie

