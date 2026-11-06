Dormir moins de sept heures réduit la perte de graisse en régime selon une étude

Une étude révèle que limiter le sommeil à cinq heures diminue significativement la perte de graisse pendant un régime, au profit de la masse maigre.

Une étude menée dans un centre de recherche américain consacré au sommeil démontre que limiter la durée du sommeil réduit significativement la perte de graisse lors d'un régime hypocalorique. Dix adultes en surpoids, âgés d'une quarantaine d'années en moyenne, ont participé à cette expérience comparative rigoureuse. Les résultats indiquent que la qualité de la perte de poids dépend directement de la quantité de repos nocturne obtenue.

Mécanisme de la privation de sommeil

Les dix volontaires, composés de sept hommes et trois femmes, ont suivi le même protocole diététique à deux reprises, avec un écart de temps d'au moins trois mois entre chaque phase. Le menu alimentaire était fixé à 90 % de leurs dépenses énergétiques au repos et restait strictement identique lors des deux périodes. La seule variable manipulée concernait le temps passé au lit : huit heures et demie contre cinq heures et demie, l'ordre étant déterminé par tirage au sort. Les enregistrements nocturnes ont confirmé une durée de sommeil réel de sept heures et vingt-cinq minutes lors de la phase longue, et cinq heures et quatorze minutes lors de la phase courte.

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Après la période de sommeil allongé, les participants ont perdu 1,4 kilo de graisse. En revanche, après les nuits courtes, la perte de graisse n'était que de 0,6 kilo. Bien que la perte de poids totale sur la balance semble presque identique, se situant à 2,9 kilos après les nuits longues et 3,0 kilos après les nuits courtes, la composition corporelle de cette perte diverge fortement. La balance ne révèle pas cette distinction cruciale entre les deux conditions expérimentales.

Différences dans la composition corporelle

La différence fondamentale se situe dans la proportion de tissus perdus. La perte de poids après les longues nuits était composée à 56 % de graisse, tandis que celle après les courtes nuits ne l'était qu'à 25 %. Le reste de la perte correspondait à la masse maigre, qui inclut les muscles, les organes et l'eau. Les volontaires ont perdu 2,4 kilos de masse maigre après les nuits courtes, contre seulement 1,5 kilo après les nuits longues. Cette désincorporation musculaire et hydrique expose les participants à un risque accru de récupération de poids par la suite.

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Les chercheurs ont également relevé une faim plus marquée avant les repas durant la phase de privation de sommeil. Avant chaque repas, les volontaires notaient leur faim sur une échelle graduée, obtenant des notes plus élevées après les courtes nuits. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation du taux sanguin de ghréline, une hormone clé qui intervient dans la régulation de l'appétit. Malgré cette sensation accrue de faim et cette modification hormonale, les assiettes étaient imposées par l'étude, empêchant les volontaires de compenser caloriquement.

Contexte épidémiologique et recommandations

Ce mécanisme général montre que la privation de sommeil augmente l'appétit en modifiant les hormones et réduit parallèlement les dépenses d'énergie à l'éveil, créant un risque de prise de poids. Cependant, les limites de cette étude sont notables : il s'agit d'un petit groupe sur une durée courte, avec seulement deux durées comparées. Aucun seuil précis ne peut être établi, et cinq heures et demie au lit ne constituent pas nécessairement une frontière absolue pour tous les individus.

Des données épidémiologiques contextualisent ces résultats. Le baromètre de Santé publique France de 2017, rapporté par l'Inserm, indique que les adultes dormaient en moyenne six heures et quarante-deux minutes en semaine, soit sous les sept heures minimales recommandées. Plus d'un tiers des personnes âgées de 18 à 75 ans, soit 36 %, dormaient moins de six heures par nuit. Les cinq heures et quatorze minutes de l'expérience ressemblent donc à des nuits connues de nombreux Français, qu'ils soient en régime ou non.

Pour un régime de quelques semaines, viser les sept heures minimales recommandées apparaît comme la stratégie la plus simple pour optimiser la perte de tissu adipeux. Dans ces expériences, les chercheurs ont raccourci les nuits au lieu de les rallonger, ce qui signifie qu'il n'y a aucune indication que dormir davantage fasse maigrir plus vite. La conclusion principale reste que dormir très peu pourrait réduire la part de graisse dans ce qu'on perd, au profit d'une perte de masse vitale.