Dormir dans son véhicule : les règles et les contraintes

Contrairement à une idée reçue, dormir dans son véhicule n'est pas interdit par la loi française. Aucun article du Code de la route n'interdit de passer la nuit à bord de sa voiture, tant que celle-ci est garée dans le respect des règles de stationnement. Cependant, cela ne signifie pas que l'on peut dormir absolument partout. Les communes disposent de leur propre pouvoir de police et peuvent instaurer des arrêtés municipaux qui restreignent, voire interdisent, le couchage à bord d'un véhicule.

Dormir dans son véhicule n'est pas directement assimilé à du stationnement interdit, gênant ou abusif au sens du Code de la route. En revanche, si un arrêté municipal l'interdit, vous vous exposez à une contravention de 1ère ou 2ème classe, soit une amende allant de 11 à 35 €.

Dans la pratique, c'est le plus souvent 35 € qui s'applique. Dans plusieurs grandes agglomérations, la règle est claire : il est interdit de dormir dans sa voiture. Paris applique une interdiction formelle sur l'ensemble de son territoire, au même titre que Lyon. Ces villes invoquent notamment des enjeux de sécurité et d'occupation de l'espace public.

Les communes disposent de leur propre pouvoir de police et peuvent instaurer des arrêtés municipaux qui restreignent, voire interdisent, le couchage à bord d'un véhicule. Ces arrêtés sont souvent motivés par des raisons de tranquillité publique, de propreté ou de régulation touristique. Si les villes balnéaires et les grandes métropoles serrent la vis, les espaces naturels ne sont pas plus permissifs.

Dans les parcs nationaux, régionaux ou dans certaines réserves naturelles, le camping sauvage est strictement interdit, et dormir dans son véhicule est assimilé à cette pratique. Des sites très fréquentés comme les Calanques près de Marseille, les Gorges du Verdon ou encore certaines zones des Alpes et des Pyrénées appliquent des restrictions sévères





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