Dorian Rollin, star de 'Danse avec les stars', anime un stage de danse à Brassac

Le danseur Dorian Rollin, célèbre pour sa participation à l'émission 'Danse avec les stars' sur TF1, a organisé un stage de danse dans le village de Brassac, lieu de résidence de sa mère. Environ 140 passionnés ont participé à des ateliers de danse contemporaine, jive et danses latines.

Ce dimanche 6 juin 2026, le petit village de Brassac , situé dans le Tarn-et-Garonne et comptant environ 250 habitants, a connu une animation exceptionnelle en accueillant Dorian Rollin , jeune danseur de 23 ans rendu célèbre par l'émission de TF1 'Danse avec les stars'.

Environ 140 fans et passionnés, venus parfois de très loin, se sont rassemblés pour participer à un stage de danse animé par l'artiste. L'événement, qui s'est déroulé dans le cadre paisible de la campagne du Quercy, a offert un contraste saisissant avec le décor habituel du plateau télévisé. Dorian Rollin, qui réside à Paris mais dont la mère vit à Brassac, était ainsi en pays de connaissance.

Il a mis en place trois ateliers distincts : danse contemporaine, jive et danses latines. De nombreux participants ont suivi l'ensemble des ateliers, et l'événement a attiré un public varié, allant des enfants aux seniors, tous unis par la passion de la danse. Le succès a été au rendez-vous, créant une journée conviviale placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Dorian Rollin, très heureux d'être présent, a profité de l'occasion pour se ressourcer et rencontrer ses admirateurs dans un cadre intimiste. Son parcours est inspirant : après avoir été motivé par l'émission 'Danse avec les stars' à l'âge de 17 ans, il s'est entièrement consacré à une formation intensive de trois ans en danse contemporaine et en danse sportive.

Lorsqu'on lui demande quels conseils il donnerait aux jeunes souhaitant embrasser une carrière de danseur professionnel, il répond avec détermination : 'Foncez ! N'abandonnez jamais et ne vous posez pas de questions.

' Au-delà des cours, il a pris le temps d'interagir avec son public, posant pour des selfies, signant des autographes et échangeant quelques mots, laissant à tous un souvenir mémorable de cette journée exceptionnelle à Brassac





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