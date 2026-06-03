Dordogne : une maison familiale transformée en décharge après onze ans de location

Deux sœurs découvrent leur maison de famille à Condat-sur-Trincou envahie de déchets après onze ans de bail. La locataire souffrait d'un syndrome de Diogène et d'alcoolisme. Une procédure judiciaire a été nécessaire pour récupérer les lieux. Les propriétaires doivent maintenant faire face à des travaux de remise en état coûteux.

Un mélange du syndrome de Diogène et d'alcoolisme a transformé une paisible maison familiale en un véritable dépotoir. À Condat-sur-Trincou, en Dordogne , deux sœurs ont découvert avec horreur l'état de la maison qu'elles louaient depuis onze ans à la même locataire.

Les pièces étaient envahies de détritus, d'emballages et d'objets accumulés au fil des années, rendant le logement quasiment inhabitable. Les propriétaires, qui avaient hérité de cette demeure de leurs grands-parents, ont dû engager une procédure judiciaire pour récupérer les lieux. Après des mois de bataille juridique, elles ont obtenu gain de cause en appel au printemps 2025, mais l'exécution de la décision a pris près d'un an supplémentaire.

Le départ de la locataire était conditionné à la prise en charge de plusieurs animaux, dont deux chevaux et un âne, ce qui a encore compliqué la situation. Les deux sœurs ont dû trouver elles-mêmes une solution pour ces animaux, tandis que la maison nécessite désormais une remise en état complète. Elles envisagent de faire appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage extrême, ce qui représentera un coût considérable.

Le choc est d'autant plus grand que cette maison était chargée de souvenirs familiaux. Les sœurs avaient passé plusieurs années à la rénover après l'avoir héritée de leurs grands-parents. Aujourd'hui, elles se retrouvent face à une montagne de déchets et à des dégâts structurels importants. Selon elles, la locataire souffrait d'un syndrome de Diogène associé à des problèmes d'alcoolisme, ce qui expliquerait son incapacité à se séparer des objets accumulés.

Cette pathologie, caractérisée par une accumulation compulsive d'objets et un déni de la saleté, est souvent liée à des troubles psychiatriques. Les dégâts sont tels que les propriétaires devront débourser une somme importante pour remettre le logement en état. Outre les déchets, il faut également traiter les odeurs, les moisissures et les dommages causés aux murs et aux sols.

Les sœurs espèrent que ce témoignage pourra sensibiliser le public à ce type de situations et encourager les propriétaires à être vigilants. Cette affaire met en lumière les difficultés rencontrées par les propriétaires confrontés à des locataires souffrant de troubles psychologiques. Le syndrome de Diogène, encore mal connu, peut passer inaperçu pendant des années, surtout si les visites sont rares. Dans ce cas, la locataire parvenait à maintenir les apparences lors des inspections, masquant l'ampleur de l'accumulation.

Les voisins, pourtant conscients de problèmes d'alcoolisme, n'avaient pas alerté les propriétaires. Il aura fallu une procédure judiciaire longue et coûteuse pour que la situation soit révélée. Les deux sœurs espèrent désormais que leur histoire servira d'avertissement. Elles recommandent aux propriétaires de vérifier régulièrement l'état de leurs biens et de ne pas hésiter à engager des procédures dès les premiers signes de dégradation.

En attendant, elles doivent rassembler les fonds nécessaires pour une rénovation complète, un parcours semé d'embûches mais nécessaire pour redonner vie à la maison familiale





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