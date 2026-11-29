Le collectif SOS Périscolaire défend les familles de Saint-Léon-sur-l'Isle après le classement sans suite des plaintes pour maltraitance. Focus sur ce bras de fer avec la CCIVS.

Le collectif national SOS Périscolaire, célèbre pour avoir exposé le " scandale du périscolaire " à Paris, a engagé une nouvelle bataille juridique et médiologique en Dordogne. L'organisation apporte son soutien actif à une dizaine de familles de Saint-Léon-sur-l'Isle, dénonçant des violences subies par leurs enfants au sein des structures de loisirs et de cantine locales. Cette mobilisation intervient alors que le parquet de Périgueux a annoncé son intention de classer sans suite les plaintes déposées en mai 2026, une décision que les parents et l'association jugent inacceptable au vu de la gravité des allégations.

Mécanisme des allégations de maltraitance éducative

Les accusations portées contre plusieurs animatrices du centre de loisirs de Saint-Léon-sur-l'Isle relèvent d'un schéma de comportements abusifs répétés et systématiques. Selon les témoignages recueillis par le collectif SOS Périscolaire, les enfants auraient subi des cris incessants, des intimidations publiques ainsi que des humiliations visant à briser leur dignité. Le rapport détaillé inclut également des privations arbitraires de nourriture et de récréation, utilisées comme châtiments collectifs ou individuels.

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Des incidents spécifiques ont marqué l'esprit des parents, servant parfois de catalyseur à la mobilisation collective. Une mère a notamment rapporté que le personnel de l'accueil périscolaire avait déchiré un dessin de sa fille et lui avait jeté les morceaux au visage, provoquant une détresse émotionnelle intense. D'autres signalements évoquent des incitations à la violence entre enfants, une animatrice ayant allegedly demandé à des élèves de frapper un camarade, ainsi que des menaces de punition en cas d'accident de propreté.

Conflit d'autorité entre le collectif et la CCIVS

Le bras de fer oppose directement les familles représentées par SOS Périscolaire à la Communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS), l'autorité parentale en charge de la structure. Anne, cofondatrice du collectif et mère d'élève impliquée, accuse l'institution de ne pas avoir signalé les agents mis en cause à la justice rapidement. Elle souligne une obligation absolue de suspendre le personnel dès lors qu'un doute raisonnable émerge, ce qui n'a pas été fait de manière conservatoire selon ses dires.

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La CCIVS a plutôt opté pour un déplacement interne d'une des agentes accusées vers une autre structure d'accueil lors de la rentrée scolaire précédente. Cette mesure de gestion humaine, selon le collectif, revient à protéger l'employée au détriment de la sécurité des enfants et à nier la nature criminelle potentielle des actes reprochés. SOS Périscolaire dénonce une culture du silence et une inertie administrative qui favoriseraient la perpétuation des abus.

Positionnement du Parquet de Périgueux

La réponse judiciaire à cette crise locale a été tranchée par le parquet de Périgueux, qui a conclu à un classement sans suite en octobre 2026. La procureure de la République par intérim, Anne-Claire Galois, a expliqué à la presse locale que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale au sens strict du code pénal applicable.

Cependant, la justice reconnaît la réalité des souffrances endurées en qualifiant ces actes de manquements administratifs graves. Cette qualification juridique impose que les dossiers soient traités via des voies administratives internes plutôt que pénales, privant ainsi les familles de poursuites criminelles contre les agents individuels. Cette distinction légale a profondément frustré les parents, qui estimaient que les actes de violence et d'humiliation relevaient clairement du domaine pénal.

Conséquences immédiates et prochaines étapes

Face à cette impasse judiciaire, le collectif SOS Périscolaire maintient sa pression médiatique et politique sur la CCIVS et les autorités départementales. Les familles continuent de collecter des témoignages pour démontrer l'étendue du réseau d'abus, espérant qu'une pression externe suffira à obtenir des sanctions professionnelles sévères pour le personnel en cause. L'enjeu dépasse la seule commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, touchant à la confiance générale envers les services périscolaires publics en Dordogne.

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La situation reste tendue avec une communauté locale divisée entre une administration qui assume ses responsabilités administratives et des parents qui exigent une justice pénale. Le combat juridique et politique s'inscrit dans la lignée des mobilisations précédentes menées par SOS Périscolaire, visant à imposer une tolérance zéro envers les violences éducatives au sein des structures d'accueil des mineurs.