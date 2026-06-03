Dordogne : la justice valide à nouveau le système de collecte des déchets du SMD3

La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité du système de collecte des déchets ménagers par points d'apport volontaire en Dordogne, rejetant les recours d'usagers qui dénonçaient des dysfonctionnements marginaux et des dépôts sauvages.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité du système de collecte des déchets ménagers en Dordogne , mis en place par le Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne ( SMD3 ).

Cette décision, rendue le 2 juin, intervient dans le cadre d'un contentieux opposant le syndicat à des usagers mécontents, qui avaient introduit 69 recours pour 81 dossiers. La juridiction administrative estime que la collectivité a le choix du mode de collecte, à condition que celui-ci offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'une qualité de service équivalente à la collecte traditionnelle en porte à porte.

La cour reconnaît l'existence de quelques dysfonctionnements dans certains points d'apport volontaire, mais les juge marginaux et indique qu'ils ont été pris en compte lors de la mise en place du nouveau système. Concernant les dépôts sauvages, elle note qu'ils ne sont ni présents dans la majorité des points d'apport, ni récurrents sur un même site, et qu'ils ne sont pas plus importants que dans le système précédent.

Elle souligne également que les agents de propreté vérifient chaque semaine le fonctionnement des bornes et que le SMD3 intervient sous 48 heures après un signalement. Cette validation judiciaire confirme une première décision du tribunal administratif et constitue un nouveau revers pour les opposants au système. Daniel Gruntz, ancien magistrat et délégué de l'Agglomération de Bergerac au SMD3, critique cette décision et déplore la persistance des problèmes.

Il avait également déposé un recours contre l'élection du président du syndicat, estimant que les conditions n'avaient pas été équitables. Malgré ces contestations, le système de collecte par points d'apport volontaire reste en vigueur dans le département





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