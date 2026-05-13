Le groupe DOPPLeR, originaire de Lyon, redevient actif après une longue période de sommeil. Il sort un nouveau disque avec une tournée nationale où il apparaît en Mai au Moulin du Rousseau à Périgueux (Bouches-du-Rhône). A Snake of June et Y ? , duo de la scène locale qui se démarquent par leur ambiance noise et rock intense, partagent également cette affiche. Tous les ans, quelques barrés soutiennent le travail de 250 journalistes qui vous procurent chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Le groupe DOPPLeR, célèbre pour sa formation culte et son atmosphérique électroniques, est de retour après une pause de quinze ans ! Un nouvel album et une tournée nationale sont à leur agenda, avec des dates clés au Moulin du Rousseau à Périgueux (Dordogne) en mai.

De plus, deux groupes d’humeur noise et math-rock aussi sont à l’affiche : A Snake of June et Y ? Ce dernier outfit locale propose un triptyque brisé, instrumentellement intense, tandis que A Snake of June met en exergue un trio horizonnoise, rock et electro, à la fois captivant et dynamique. Cette soirée, à l’initiative d’Some Produkt, promet une ambiance unique et des vibes acoustiques müddətonymes. Acheter vos billets avant la fin des stocks sur la billetterie





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