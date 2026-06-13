Donner de l'argent de poche à son enfant : quand et comment faire ?

Raphaël Leprette, fondateur de Money Walkie, partage ses conseils pour aider les parents à décider quand et comment confier de l'argent à leur enfant.

Donner de l'argent de poche à son enfant soulève souvent les mêmes questions : est-il assez mature ? Va-t-il tout dépenser d'un coup ? Pour Raphaël Leprette, fondateur de Money Walkie , le plus important n'est pas l'âge, mais les premiers signes d'autonomie et les expériences concrètes du quotidien.

Faut-il attendre un âge précis pour confier de l'argent à son enfant ? C'est une question que se posent de nombreux parents. Pourtant, selon Raphaël Leprette, il n'existe pas d'âge universel pour commencer à gérer son propre argent. La maturité financière ne suit pas le calendrier, explique-t-il.

Certains enfants peuvent être prêts dès 8 ans, tandis que d'autres auront besoin de davantage de temps. Pour savoir si un enfant est prêt, plusieurs indices peuvent être observés. Fait-il la différence entre une envie et un besoin ? Est-il capable d'attendre pour économiser en vue d'un achat qui lui tient à cœur ?

S'intéresse-t-il au prix des choses ? Ces comportements apparaissent souvent vers 8-9 ans et deviennent plus visibles à l'entrée au collège. L'apprentissage passe avant tout par l'expérience. Confier de petites sommes permet à l'enfant de se familiariser progressivement avec la gestion de l'argent.

On apprend à gérer l'argent en le gérant, résume-t-il. Cette approche rejoint d'ailleurs la philosophie de Money Walkie, qui met en avant l'apprentissage par l'expérimentation et l'autonomie progressive des enfants. Le dossier de présentation de l'entreprise rappelle que certains concepts liés à l'argent, comme la responsabilité, commencent à se développer autour de 6-7 ans, âge auquel de nombreuses familles commencent à confier de l'argent à leurs enfants. Comment parler d'argent sans transformer la discussion en leçon ?

En France, l'argent reste souvent un sujet délicat. Selon une étude Harris Interactive, La place de l'argent dans la vie des Français (janvier 2022), citée par Money Walkie, 80 % des Français estiment que parler d'argent est plus tabou en France qu'ailleurs dans le monde. Pour Raphaël Leprette, ce malaise provient souvent des adultes eux-mêmes. Les enfants, eux, n'ont généralement pas ce blocage.

Son conseil ? Éviter les grands discours. L'éducation financière se construit au fil des situations du quotidien : comparer deux produits au supermarché, discuter d'un achat ou expliquer pourquoi un choix a été privilégié plutôt qu'un autre. L'objectif n'est pas de détailler le budget familial, mais de montrer que l'argent est simplement un outil de décision.

Plus ces échanges commencent tôt, plus ils deviennent naturels. L'enfant comprend alors que l'argent n'est ni un sujet honteux ni réservé aux adultes. Le premier paiement seul : une étape importante vers l'autonomie Voir son enfant régler un achat seul peut être aussi enthousiasmant qu'inquiétant. Raphaël Leprette compare ce moment à la première fois qu'un enfant rentre seul de l'école : une petite étape qui marque son entrée dans davantage d'autonomie.

Pour rassurer les parents utilisant Money Walkie, plusieurs garde-fous existent. Les parents peuvent notamment fixer des plafonds de dépenses, être notifiés en temps réel de chaque achat et gérer le dispositif à distance depuis une application dédiée. Selon le fondateur, ce cadre permet d'avancer progressivement. Le parent garde un œil sur les dépenses tout en laissant l'enfant prendre ses propres décisions.

Et si celui-ci dépense tout son argent trop rapidement ? Ce n'est pas forcément un échec. Au contraire. On apprend en faisant, donc en se trompant un peu, rappelle Raphaël Leprette.

Une erreur réalisée avec quelques euros constitue souvent une leçon précieuse pour l'avenir. Au bout du compte, l'enjeu dépasse la simple gestion de l'argent. Il s'agit surtout de développer la responsabilité, la confiance en soi et cette satisfaction de pouvoir dire : Je l'ai fait moi-même. C'est souvent là que commence la véritable autonomi





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