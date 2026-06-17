Donald Trump visite le château de Versailles avant son dîner de travail avec Emmanuel Macron

Le président américain Donald Trump a visité le château de Versailles avant son dîner de travail avec Emmanuel Macron, mercredi 17 juin 2026. Il a signé l'accord de paix avec l'Iran lors de sa visite, avant de profiter d'un dîner de travail avec le président français.

Emmanuel Macron a fait visiter la galerie des Glaces du château de Versailles à Donald Trump le mercredi 17 juin 2026. Répondant à l'invitation d' Emmanuel Macron , Donald Trump est venu passer la soirée au château de Versailles, ce mercredi.

Il a signé l'accord de paix avec l'Iran lors de sa visite, avant de profiter d'un dîner de travail avec le président français. Par Emmanuel Macron, le président américain a profité de sa visite pour signer l'accord de paix avec l'Iran, a appris BFMTV, confirmant une information de Donald Trump est arrivé au château de Versailles le 17 juin 2026 à bord de sa limousine présidentielle surnommée The Beast.

La signature américaine du document, en version papier, s'est donc faite depuis Versailles, tandis que les autorités iraniennes ont confirmé avoir elles aussi signé l'accord peu après. Cette soirée organisée à Versailles avait été présentée comme un dîner de travail en l'honneur du locataire de la Maison Blanche et des 250 ans de l'indépendance américaine. Le château du Roi-Soleil a été présenté par l'Élysée comme un haut lieu de l'amitié franco-américaine, puisqu'un traité y a été signé en 1783.

Mais ce monument, c'est aussi du lourd, a admis lui-même le 47e président des États-Unis : Versailles, c'est pas du plaqué or. Emmanuel et Brigitte Macron ont accueilli le président américain Donald Trump dans la cour du château de Versailles, mercredi 17 juin 2026. Pour qu'il en prenne toute la mesure, il a été chaleureusement accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron dès son arrivée dans la cour.

Ils ont visité la Galerie des Glaces et une galerie consacrée à la guerre d'indépendance des États-Unis, assister à un concert dans la chapelle royale, avant un dîner servi dans la Galerie basse. Emmanuel Macron a fait visiter la galerie des Glaces du château de Versailles à Donald Trump le mercredi 17 juin 2026.

Au menu : un apéritif à base de porc noir de Bigorre, un plat d'asperges blanches et de volaille, un plateau de fromages (français) et une tarte au chocolat. Une trentaine de personnes s'en sont régalées, notamment des représentants des gouvernements américain et français ainsi que du monde économique.

Sur les photos rendues publiques de la visite sont notamment apparus la ministre française de la Culture, Catherine Pegard, ainsi que Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et Trianon. Le président américain Donald Trump a visité le château de Versailles avant son dîner de travail avec Emmanuel Macron, mercredi 17 juin 2026.

Accusé de complaisance envers Donald Trump par certains de ses détracteurs, Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un dîner de gala. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Versailles est un instrument diplomatique et un instrument de puissance, a dit le président français, jugeant que le rôle de la France était aussi de savoir honorer ses invités.

Lors de son discours de clôture du G7, le chef de l'État a fait part de sa confiance envers Donald Trump. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Mais quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait, a-t-il dit. Son homologue américain s'est lui aussi montré élogieux à son égard, qualifiant Emmanuel Macron d'ami spécial et d'homme très gentil, et décrivant Brigitte Macron comme une personne fantastique.

Donald Trump à Versailles : le président américain se dit très content d'être au château avec Emmanuel Macron





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