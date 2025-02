Donald Trump vise le penny: la fin du centime américain?

Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d'arrêter la production du penny, arguant qu'il coûte plus cher à fabriquer qu'à sa valeur faciale. Cette nouvelle suscite un débat sur le sort des pièces de monnaie, tant aux États-Unis qu'en Europe où les pièces d'1 et 2 centimes sont également menacées. L'inflation et la désaffection pour les espèces pourraient précipiter leur disparition, mais des économistes soulignent les enjeux liés au prix psychologique et à la valeur de la monnaie.

Après les migrants, la Chine, Taylor Swift et les « wokes », Donald Trump a une nouvelle cible en tête : le penny. Sur son réseau social Truth, le président des Etats-Unis a annoncé qu’il comptait arrêter la production de cette pièce de monnaie valant un centime de dollar.

Le cent, comme il est aussi appelé, est jugé trop coûteux par le locataire de la Maison-Blanche : « Pendant bien trop longtemps, les Etats-Unis ont frappé des pièces d’un cent qui nous coûtent littéralement plus de deux cents. J’ai demandé au secrétaire au Trésor américain d’arrêter de produire de nouvelles pièces d’un cent. Eliminons le gaspillage du budget de notre grande Nation, même si c’est un cent par un cent. » Aux Etats-Unis, la survie du penny a déjà été remise en question de nombreuses fois, plusieurs textes de loi ayant été présentés au Congrès au fil des années sans être adoptés. Et de notre côté de l’Atlantique, la question du maintien ou non des pièces d’1 ou 2 centimes d’euro agite aussi les débats. Selon un sondage YouGov, 72 % des Européens se disaient en 2022 favorables à leur disparition, et 51 % des Français. La Commission européenne avait prévu leur arrêt au deuxième trimestre 2022, avant de le reporter en décembre de la même année, puis à une date indéterminée. C’est qu’en Europe comme aux Etats-Unis, « la fabrication des pièces d’1 à 2 centimes coûte très cher », rappelle Bernard Keppenne, chef économique de CBC Banque. Notamment parce que cet argent « disparaît » et ne circule pas, forçant à en produire toujours plus. Illustration. Si vous faites tomber un billet de 20 euros par terre ou qu’une pièce de 2 euros glisse sous votre canapé, il est fort probable que vous ramassiez votre butin égaré. Pour une pièce d’1 à 2 centimes, vous ne ferez sans doute pas l’effort. Autre argument en faveur de la suppression pour Bernard Keppenne : la tendance est en réalité déjà bien entamée. En 2023, seules 12 % des transactions en France se faisaient en espèces, selon la Banque centrale européenne. D’après une étude menée par la banque ING en 2021, 35 % des Français déclaraient ne pas avoir de cash sur eux dans la vie courante. Les centimes voient une autre menace planer sur leur existence : « Les entreprises et les commerçants ont de plus en plus de pression de la part des Etats pour arrondir les prix au maximum, afin là encore d’éviter la circulation d’une monnaie inutile et très facilement perdable », poursuit Bernard Keppenne. L’inflation, gage de survie des centimes L’heure de gloire des 19,99 euros est-elle alors révolue ? Pas si vite. Car l’inflation qu’a connue le Vieux continent depuis trois ans est venue remettre du crédit dans les petites pièces en cuivre. « Le sujet du prix reste extrêmement sensible », estime Vincent Drezet, fiscaliste à l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC). « Et il est quasi-certain qu’au moment de convertir les centimes en dizaine, cela se fera au décile supérieur et non inférieur. Donc une perte de pouvoir d’achat ». Une perte pour le consommateur, mais aussi pour les commerçants. Bernard Keppenne évoque la fin du « prix psychologique ». A un centime près, lire 9,99 euros plutôt que 10 euros reste bien plus incitatif à l’achat. Le destin des centimes liés à la valeur de l’euro Vincent Drezet se réarme d’arguments : En cas de disparition, « il y aurait un impact sur les logiciels de caisses pour les entreprises et des adaptations à faire. Sans compter un réel attachement des Français pour la monnaie, l’importance des petites pièces pour les pourboires ou les personnes en mendicité. » Mis bout à bout, on se demande si ce n’est pas beaucoup d’effort pour pas grand-chose. » Pour Ariane Tichit, économiste spécialiste de la monnaie et enseignante à l’université d’Auvergne, tout va dépendre de la hausse ou de la baisse de l’euro. « Ces petits centimes sont justifiés uniquement s’ils ont une contrevaleur suffisante. Plus un euro a de valeur et est trop ''gros'' pour acheter un seul produit, plus il se doit d’être divisé. » Elle prend le contre-exemple du bitcoin, « limité à 21 millions d’unités. Dès le départ, ses créateurs ont anticipé l’augmentation de sa valeur et ont prévu dans leur codage des divisions du Bitcoin ». Et vu qu’un bitcoin pèse désormais plus de 90.000 euros, avoir prévu des divisions étaient salvateurs. « Si l’euro est déprécié, au contraire, il a de moins en moins d’intérêt à avoir des 1 ou 2 centimes. » Une espèce en voie d’extinction donc, mais pas encore disparue





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Donald Trump Penny Monnaie Inflation Euro Espèces

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Trump meme » : qu’est-ce que cette cryptomonnaie lancée par Donald Trump ?Dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump a lancé sa propre cryptomonnaie qui porte son nom. En quelques heures, les achats se sont accumulés, ce qui a augmenté largement sa valorisation globale à plusieurs milliards de dollars

Lire la suite »

États-Unis : face à Donald Trump, les médias font profil basCertains patrons de presse veulent soigner leurs relations avec le futur président, connu pour ses rapports conflictuels avec le quatrième pouvoir.

Lire la suite »

États-Unis : décomplexé, tumultueux, vengeur, qu’attendre du second mandat de Donald Trump ?Alors que le milliardaire s’apprête à revenir à la maison Blanche le 20 janvier, quelle tonalité aura ce second mandat, alors que les provocations verbales et les scandales judiciaires émaillent son parcours

Lire la suite »

TikTok Face à une Interdiction aux États-Unis : Elon Musk et Donald Trump dans le JeuDes sources confidentielles révèlent que des hauts responsables chinois discutent de plans d'urgence pour TikTok face à une possible interdiction aux États-Unis. Le Congrès américain a voté une loi interdisant TikTok, et la Cour suprême pourrait statuer en faveur de cette interdiction le 19 janvier. Bloomberg rapporte que le gouvernement chinois envisage une acquisition de TikTok américain par X (anciennement Twitter), dirigé par Elon Musk. Cependant, cette situation pourrait créer des tensions avec Donald Trump, le futur président américain, qui souhaite trouver une solution négociée pour éviter une interdiction complète de TikTok

Lire la suite »

« La victoire de Donald Trump est le signe d’une révolution en cours aux États-Unis »Le lundi 20 janvier, Donald Trump retrouvera la Maison-Blanche, quatre ans après avoir été battu par Joe Biden. Anthropologue spécialisé dans l’étude de l’évolution des sociétés et enseignant à l’université du Connecticut, Peter Turchin travaille au croisement de l’histoire, de la biologie et des mathématiques.

Lire la suite »

États-Unis : Donald Trump promet de bloquer tout nouveau projet d'éolienPour Donald Trump, l’éolien est «l’énergie la plus chère» et «ne fonctionne qu’avec des subventions massives, que nous allons arrêter de verser!».

Lire la suite »