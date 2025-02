Donald Trump, Une Plus Bas Niveau de Respect envers les Journalistes

Le président américain Donald Trump a montré une fois de plus son manque de respect envers les journalistes lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Il a interrompu et raillé un journaliste indien pour son accent, rappelant ainsi un incident similaire avec une journaliste afghane. Cette attitude controversée a soulevé des questions sur le comportement de l'administration Trump envers les médias.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a répondu de manière abrupte à un journaliste indien le jeudi 13 février. Face à la question d'un journaliste, Trump a déclaré : « Vous allez devoir parler plus fort ». Forcé à reformuler sa question, le journaliste a ensuite tenté de poser sa question à nouveau.

Cependant, Donald Trump l'a interrompu, déclarant : « Je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. C'est l'accent, c'est un peu dur pour moi ». Le président américain a ainsi coupé la parole à son interlocuteur sans répondre à sa question. La scène a été filmée par les médias présents à la Maison Blanche, montrant le visage interdit du journaliste face à Donald Trump. Une autre vidéo, montrant le visage de Donald Trump, l'air visiblement irrité, a également été tournée. Le journaliste s'exprimait en anglais et avait posé une question à Donald Trump concernant Tahawwur Rana, un homme d'affaires canadien d'origine pakistanaise, condamné pour les attaques sanglantes de Bombay en novembre 2008. L'extradition de cet individu vers l'Inde avait été approuvée plus tôt dans la journée par le président américain.Cette scène rappelle une autre conférence de presse donnée début février par Donald Trump, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ses côtés. Lors de cette conférence de presse, Nazira Karimi, une journaliste disant venir d'Afghanistan, lui avait demandé ses plans pour le pays d'Asie centrale. « J'ai un petit peu de mal à vous comprendre. D'où venez-vous ? », avait déclaré l'ancien magnat de l'immobilier. « Vous avez une belle voix et un bel accent. Le seul problème, c'est que je ne comprends pas un mot de ce que vous dites », avait déclaré Donald Trump. « Mais je vais vous dire : bonne chance et soyez en paix », avait-il ajouté.Jeudi, Donald Trump a dévoilé un plan visant à mettre en place des droits de douane « réciproques » et imposer aux produits qui arrivent aux États-Unis le même niveau de taxes que ce que le pays d'origine fait peser sur les produits américains, assurant que l'Inde n'en serait pas exempte.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Donald Trump Relations Internationale Journalisme Etats Unis Inde

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Nouveau Portrait Officiel de Donald Trump : Un Regard Plus Grave et Plus SombreLe premier portrait officiel de Donald Trump pour son second mandat présidentiel a été dévoilé, révélant un visage plus sombre et sérieux que lors de son premier mandat.

Lire la suite »

'Une période difficile': une évêque critiquée par Donald Trump par son sermon s'expliqueMariann Budde assure que son sermon n'était pas uniquement destiné à Donald Trump, mais également 'à tous ceux qui pourraient l'écouter.'

Lire la suite »

Une vidéo montre Donald Trump Jr. chassant une espèce protégée dans la lagune de VeniseUn conseiller régional écologiste italien envisage de porter plainte après avoir identifié une espèce de canard protégée parmi les trophées exhibés par le fils du président américain dans une vidéo d’une de ses parties de chasse près de Venise. Une façon pour lui de montrer que “la Vénétie et l’Italie ne sont pas la propriété des États-Unis”.

Lire la suite »

Donald Trump Jr. visé par une controverse en Italie après une partie de chasseLe fils de l'ancien président américain Donald Trump Jr. est accusé d'avoir abattu un canard protégé lors d'une partie de chasse dans la lagune de Venise. Une vidéo montre Donald Trump Jr. présentant un tadorne casarca, une espèce rare et protégée, parmi ses prises. Un élu écologiste a alerté les autorités et demande des mesures contre les organisateurs et les participants de la chasse.

Lire la suite »

Baiser Manqué : Donald Trump et Melania Trump dans une Situation Gênante lors de l'InaugurationLors de l'inauguration du 47e président américain, Donald Trump a tenté d'embrasser sa femme Melania, mais son geste a manqué sa cible, créant une scène gênante. Cet incident symbolique a rapidement alimenté les discussions sur la relation du couple présidentiel.

Lire la suite »

Le réseau social TikTok est officiellement inaccessible aux Etats-UnisLa plateforme espère désormais que Donald Trump 'va travailler à une solution' une fois investi.

Lire la suite »