Donald Trump soutient Jensen Huang malgré les accusations d'espionnage chinois

Donald Trump affirme faire confiance à Jensen Huang face aux allégations d'espionnage, bien que des rapports indiquent que la Maison-Blanche avait été alertée bien avant.

Donald Trump a affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche qu'il croyait pleinement en Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia, malgré les accusations selon lesquelles ce dernier aurait été manipulé par des services de renseignement chinois via sa maîtresse. Le président américain a déclaré avoir parlé directement au PDG, qui lui a juré n'avoir eu connaissance d'aucune activité d'espionnage de la part d' Alice Huang.

Croyance de Trump face aux rapports du New York Times

Donald Trump a exprimé sa conviction que Jensen Huang n'avait aucune idée du rôle d'Alice Huang pour le compte des services secrets chinois. Il a également mentionné avoir lu un courrier interne où le patron de Nvidia semblait souffrir des répercussions de cette affaire sur sa vie familiale. Cependant, ses explications restent floues quant au moment où il a été informé de la situation, se contentant de dire que cela s'est produit il n'y a pas très longtemps.

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En revanche, le New York Times affirme que Donald Trump avait été alerté environ un an avant les révélations d'octobre, soit vers l'automne 2025. Selon ce quotidien, le président savait que les services américains surveillaient déjà Alice Huang depuis cette période, bien avant que la Maison-Blanche ne prenne position publiquement sur l'affaire.

Rôle de Marco Rubio et mémo classifié

Un mémo classifié supervisé par le secrétaire d'État Marco Rubio a circulé parmi les hauts responsables de l'administration américaine au printemps dernier. Ce document décrivait Alice Huang comme une agente recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d'État pour obtenir des informations de Jensen Huang. Les services chinois cherchaient potentiellement à influencer Nvidia pour qu'elle fasse pression sur Washington afin d'assouplir l'embargo sur les puces d'intelligence artificielle.

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Donald Trump a insisté pour que Jensen Huang accompagne le voyage officiel en Chine, malgré les réserves initiales. Le patron de Nvidia a ainsi monté à bord d'Air Force One lors d'une escale en Alaska. Cette présence soulève des questions sur la diligence de la Maison-Blanche, qui n'a pas mis en garde son conseiller vedette alors que des notes du renseignement s'empilaient sur les bureaux.

Impact sur Nvidia et investigations en cours

Le soutien de Donald Trump à Jensen Huang contraste avec la prudence affichée fin octobre, lorsque le maintien du PDG dans son conseil présidentiel était conditionné à l'absence de nouvelles révélations embarrassantes. Néanmoins, cette bénédiction politique ne garantit pas la tranquillité pour Nvidia. L'entreprise fait face à un audit interne, à une plainte collective d'actionnaires et à une audition à huis clos exigée par le Congrès.

Pour clore le sujet, Donald Trump a simplement indiqué que le FBI s'occupait de l'affaire, sans préciser le périmètre exact des investigations. Le département d'État, la CIA et la Maison-Blanche ont refusé de commenter les révélations du New York Times, laissant planer l'incertitude sur les connaissances précises de l'administration américaine au moment des faits.