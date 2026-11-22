Donald Trump menace des sanctions financières massives pour empêcher la construction de centres de données à l'étranger, craignant que la Chine n'exploite la technologie américaine dans la course à l'IA.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 20 novembre la menace de sanctions financières considérables contre les entreprises américaines qui décideraient d'implanter des centres de données en dehors des frontières des États-Unis. Cette mesure brutale vise directement à stopper l'expansion technologique de la Chine et à protéger les intérêts stratégiques de Washington dans la course mondiale à l' intelligence artificielle.

Menaces contre les délocalisations technologiques

Durant une conférence de presse tenue à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé avec fermeté que les États-Unis lutteraient vigoureusement pour conserver la maîtrise des infrastructures numériques. Il a précisé que les États-Unis ne permettraient pas aux centres de données de s'établir dans d'autres pays de peur qu'ils ne servent les intérêts de Pékin. L'objectif affiché est d'empêcher que les technologies américaines ne profitent à la Chine, considérée comme le principal rival stratégique.

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Donald Trump a explicitement averti les entreprises qu'elles feraient face à des pénalités financières énormes si elles choisissaient de construire leurs installations à l'étranger. Cette position radicale s'inscrit dans une volonté de verrouiller l'accès aux ressources numériques critiques et de réduire la dépendance envers les marchés internationaux pour les infrastructures de calcul.

Scandales Nvidia et espionnage suspecté

Cette décision intervient dans un contexte de tension accrue suite à des révélations sur des détournements de puces informatiques américaines vers la Chine. Donald Trump a dénoncé les conséquences néfastes sur le pays, indiquant que ces déviations ont eu lieu malgré l'embargo imposé par Washington. Le président a souligné que l'absence de contrôle préalable avait gravement compromis la sécurité nationale américaine.

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L'affaire a pris une tournure dramatique après la démission la semaine dernière d'une dirigeante de société liée au géant des semi-conducteurs Nvidia. Cette femme a cessé ses fonctions après la révélation d'une relation extraconjugale avec une ressortissante chinoise, soupçonnée par le renseignement américain d'espionnage au profit de Pékin. La société qu'elle dirigeait effectuait d'importants achats de puces Nvidia, dont une partie aurait atteint la Chine.

Jensen Huang, lePDG du géant Nvidia évalué à 4 500 milliards de dollars, a été convoqué devant le Sénat américain pour répondre de ces révélations. Les interrogations sur les flux de composants stratégiques vers le territoire chinois ont amplifié les craintes d'une fuite technologique massive. Donald Trump a rappelé que fournir les meilleures technologies à un pays en conflit équivaut à affaiblir sa propre position de puissance.

Accélération et compensation locale

Pour contrer ces tendances, Donald Trump souhaite accélérer l'implantation des centres de données sur le sol américain. Cette politique fait face à des contestations croissantes liées à la consommation énergétique massive de ces infrastructures et à la pression exercée sur les ressources naturelles locales. Les promoteurs du projet ont été invités à négocier directement avec les opposants pour obtenir des compensations financières.

Le président a suggéré des mécanismes concrets, tels que des chèques directs versés aux habitants affectés par ces installations. Les promoteurs, décrits comme disposant de considérables ressources financières, doivent trouver des accords locaux pour apaiser les tensions. Cette approche vise à rendre l'implantation technologiquement viable tout en maintenant l'unité du territoire contre l'influence étrangère.

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Enjeux géopolitiques et relations internationales

Dans le même temps, Donald Trump défend ses relations avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, tout en voyant Volodymyr Zelensky qualifier le président russe d'assassin. La guerre en Ukraine reste un dossier central, Donald Trump assurant que Vladimir Poutine lui a dit vouloir une issue diplomatique avec Kiev. Ces tensions géopolitiques complexifient la régulation des flux technologiques entre les blocs rivaux.

La stratégie de Donald Trump repose sur une séparation nette des sphères d'influence technologiques. En interdisant les centres de données à l'étranger, Washington cherche à isoler la Chine des avancées américaines. Cette mesure punitive vise à restaurer la souveraineté numérique des États-Unis dans un monde de plus en plus fragmenté.