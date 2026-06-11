Donald Trump's Week: Clash with Journalist, Iran Conflict, and Midterm Elections

This episode of the 'Monde selon Trump' discusses Donald Trump's tumultuous week, including his clash with journalist Kristen Welker, the ongoing conflict with Iran, and the upcoming midterm elections. The show features interviews with experts and correspondents to analyze these events and their implications.

En déplacement à la rencontre des agriculteurs du Wisconsin, Donald Trump a accordé une interview à la journaliste Kristen Welker pour la prestigieuse émission de NBC "Meet the press".

Un entretien au cours duquel le président s’est emporté contre l’intervieweuse, l’accusant d’être malhonnête. Ce n’est pas le premier clash entre Donald Trump et un journaliste, mais c’est de loin l’un des plus spectaculaires, et qui interroge sur la relation qu’entretien le président des États-Unis avec les médias.

Pour en parler, Thierry Arnaud reçoit, dans cet épisode du Monde selon Trump, Ellen Kountz, auteure et professeure à l’Inseec Paris ; Dana Milbank, journaliste à Notus ; Aurélia End, correspondante de l’AFP à la Maison Blanche ; et Antoine Heulard, correspondant de BFMTV aux États-Unis.

"Quand ça ne veut pas... " C’est ainsi, en cinq mots, qu’on est tenté de résumer la semaine écoulée pour Donald Trump, peut-être l’une des plus difficiles depuis son retour à la Maison Blanche...

D’autant qu’à la liste de déconvenues, il faut ajouter que le président américain est toujours empêtré dans le conflit iranien et que la Chambre des représentants a adopté, ce mercredi 3 juin, une résolution exigeant du président qu’il passe par un accord du Congrès pour poursuivre la guerre en Iran. Dans ce nouvel épisode du monde selon Trump, Thierry Arnaud reçoit Ronald Hatto, professeur de relations internationales à Sciences Po, et Antoine Heulard, correspondant à Washington pour BFMTV.

Malgré des records d’impopularité et des doutes sur sa santé, Donald Trump règne plus que jamais en maître sur le camp républicain Mobilisés sur plusieurs fronts internationaux, Donald Trump, plus impopulaire que jamais et dont la santé interroge sérieusement, ne néglige pas pour autant la politique intérieure. Alors que la saison des primaires bat son plein, le président assoit plus que jamais son autorité sur son camp. Partout, les candidats ayant revendiqué son soutien ont triomphé.

L’exemple le plus emblématique est venu du Texas où Ken Paxton qui, malgré de nombreuses casseroles, a fait tomber le sénateur sortant John Cornyn. Cet épisode revient aussi sur sa rancune tenace envers E. Jean Carroll, qui avait fait condamner le président américain à deux reprises pour agression sexuelle. Thierry Arnaud reçoit Garret Martin, professeur à l’American University de Washington, notre correspondant à Washington Antoine Heulard et Damien Tomasso, consultant santé à BFMTV.

Donald Trump compte les points, et connaissant le président américain, on n’en sera pas étonné... pas plus que l’on sera surpris de sa conclusion : c’est forcément pour lui que l’accueil de la Chine a été le plus prestigieux, les égards les plus marqués... Bref, il a fait mieux, forcément, que Vladimir Poutine, reçu à son tour quelques jours plus tard. Mais une fois ce constat posé, que reste-t-il vraiment de cette visite que l’on présentait comme historique ?

Qui en sort renforcé et avec quelles conséquences ? Dans ce nouvel épisode du Monde selon Trump, Thierry Arnaud reçoit Philippe Le Corre, professeur à l’Essec, chercheur à l’Asia Society, et Antoine Heulard, correspondant pour BFMTV. Le mardi 3 novembre se tiendront les traditionnelles élections de mi-mandat. En jeu, comme à chaque fois, le renouvellement complet de la chambre des représentants: 35 sièges au Sénat, une multitude de mandats locaux.

Mais alors, Donald Trump sera-t-il capable de maintenir la courte majorité républicaine au sein des deux Chambres du Congrès, qu’il détient aujourd’hui? Après avoir prédit un véritable raz-de-marée en sa faveur, s’achemine-t-il au contraire vers la cuisante défaite que semble lui prédire les sondages? Donald Trump fait tout en son pouvoir pour éviter ce scénario catastrophique. Il se bat sur tous les fronts: lesquels et comment?

Pour en parler, Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’histoire et de la vie politique des États-Unis, est l'invité de Thierry Arnaud dans cet épisode du Monde selon Trump. Il faut s’accrocher pour suivre au jour le jour Donald Trump en chef de guerre. Régulièrement, il menace. Parfois, il temporise.

Mais le plus souvent, il entretient le flou. Un flou stratégique parfaitement maîtrisé pour déstabiliser l’ennemi, explique son entourage. Une improvisation dramatiquement irresponsable, dénoncent ses adversaires politiques. Ce qui ne fait pas débat en revanche, ce sont les conséquences de plus en plus douloureuses pour le portefeuille des Américains et la popularité de leur Président.

Une guerre en Iran très coûteuse pour Donald Trump en popularité. Pour en parler, Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’histoire et de la vie politique des États-Unis, est l’invité de Thierry Arnaud dans cet épisode du Monde selon Trump





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