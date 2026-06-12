Donald Trump's Absence and Exchange with Team USA

Donald Trump, the US President, will not be present for the opening match of the FIFA World Cup 2026 between the US and Paraguay. He has made a phone call to the team of Mauricio Pochettino, the central figure of this World Cup. The President wished the team good luck and expressed his admiration for Pochettino. The ceremony of the opening match in Los Angeles, with celebrities like Katy Perry and Future, will start 90 minutes before the match. The US team, led by Pochettino and Pulisic, hopes to create excitement in a country that has not shown much enthusiasm for the national team in the past.

Donald Trump , qui ne sera pas présent ce vendredi soir pour le match d'ouverture à Los Angeles entre les Etats-Unis et le Paraguay, a passé un coup de fil ces dernières heures au groupe de Mauricio Pochettino , personnage central de ce Mondial.

Le président américain a échangé avec la Team USA pour leur souhaiter bonne chance avant le lancement de la compétition. Il a également appelé le sélectionneur Mauricio Pochettino, un Argentin, sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pochettino a remercié Trump pour son soutien.

La cérémonie d'ouverture à Los Angeles, avec notamment la popstar Katy Perry et le rappeur Future, dans le SoFi Stadium d'une capacité de 70.000 places, illustre l'ampleur extraordinaire que prendra la Coupe du monde de la FIFA 2026. Dans les trois cérémonies, la Fifa a organisé des moments particuliers afin de rendre hommage aux trois pays organisateurs. Les supporters présents au stade joueront un rôle actif dans le spectacle.

Les Etats-Unis, emmenés par le sélectionneur argentin Mauricio Pochettino et leur star de l'AC Milan Christian Pulisic, espèrent cette fois susciter l'enthousiasme d'un pays qui, mais la sélection masculine n'a jamais brillé dans les tournois mondiaux, à l'inverse de l'équipe féminine, quadruple championne du monde. La Coupe du monde 2026, avec ses six-mètres, touches et changements, promet de nouvelles règles contre le gain de temps. Les supporters ont hâte de voir ce Mondial, qui promet d'être exceptionnel





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