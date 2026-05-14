Donald Trump reçoit Xi Jinping en Chine : 'Ce sera de meilleures relations que jamais'

Le président américain Donald Trump a esiinché au sommet de grandes puissances organisé à Pékin avec Xi Jinping. Il a promis un avenir fabuleux entre les deux puissances, dans un contexte marqué par des tensions multiples entre les Etats-Unis et la Chine en matière de relations commerciales, guerre, Taiwan, accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle.

Donald Trump s'est vu dérouler le tapis rouge en Chine, accueilli par son homologue Xi Jinping à 4h heure française pour un sommet de grandes puissances , cette visite étant la première fois qu'un président américain est en visite d'État sur le sol chinois depuis 2017.

Lors d'une prise de parole avant que les caméras s'éteignent, le président américain a promis un 'avenir fabuleux' entre Chine et États-Unis, en abordant des propos conciliants loin des tensions multiples entre les deux puissances à l'ouverture d'un sommet aux enjeux globaux. Les sujets de crispation sont nombreux : relations commerciales, guerre avec l'Iran, Taïwan, accès aux terres rares et aux semi-conducteurs, intelligence artificielle... Autant de querelles aux prolongements internationaux.

Au-delà du caractère exceptionnel de la visite, le sommet est largement présenté comme l'occasion pour les deux parties de maintenir une certaine stabilité entre les deux premières puissances économiques mondiales et de ne pas envenimer les crises existantes





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