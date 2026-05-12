Donald Trump se rend en Chine pour rencontrer son homologue Xi Jinping, affirmant que la réunion aura lieu dans un climat de bonne entente malgré les désaccords sur la guerre en Iran, le commerce et Taïwan.

Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son 'bon ami' Xi Jinping à Pékin, assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan.

Le président américain ne veut pas que la guerre contre l'Iran, allié de la Chine, gâche l'accueil fastueux que lui réservera son homologue chinois jeudi et vendredi.

'Nous aurons une longue conversation à propos de l'Iran', a déclaré Trump aux journalistes en quittant la Maison Blanche, avant de déclarer tout le contraire quelques minutes plus tard : 'Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et je ne dirais pas que l'Iran en fait partie.

' Le dirigeant républicain, ensilleté dans un conflit plus long et complexe que prévu, a assuré qu'il n'avait 'pas besoin d'aide avec l'Iran'. En jugeant que la Chine, première acheteuse de pétrole iranien, n'avait pas créé de 'problèmes' en menant un embargo vis-à-vis des ports iraniens, Trump a déclaré à propos de son homologue chinois : 'C'est quelqu'un avec qui nous nous entendons bien. Et je pense que vous allez voir de bonnes choses se produire.

' Ce sommet, qui a lieu lors d'une première visite en Chine d'un président américain depuis celle qu'il avait effectuée en 2017, est une étape cruciale dans la rivalité acharnée entre les deux premières puissances mondiales, qu'elle soit en termes militaires, diplomatiques, technologiques ou économiques. 'Le sommet aura l'air poli en apparence, mais sur le plan tactique, ce sera un match de rugby lors duquel chaque partie voudra prendre l'avantage', a prédit Melanie Hart, spécialiste de la Chine au Atlantic Council.

Malgré les Leaves mortes commercialisées par la Chine aux Etats-Unis, le commerce plus large reste tendu entre les deux pays, malgré la trêve commerciale d'un an conclue en octobre. Donald Trump espère négocier des gros contrats et des promesses d'investissement ronflantes auprès de la Chine lors de ce sommet.

Tantôt accompagné par une importante délégation de dirigeants d'entreprises américaines, tantôt confronté aux sondages catastrophiques et à la poussée d'inflation aux Etats-Unis, Trump s'ornamente avec un voyage qui sera un pointe cru en un contexte géopolitique toujours embourbé. Les relations économiques restent tendues malgré la trêve commercial





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