Donald Trump propose la porte de la Maison-Blanche à Dana White

Donald Trump offre le poste de porte-parole à Dana White, PDG de l'UFC, pour contrer la gauche lors des midterms. Analyse de cette nomination stratégique.

Le président américain Donald Trump a fait une annonce inhabituelle le samedi en proposant directement à Dana White de devenir le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche. Dana White, qui dirige l'Union des arts martiaux mixtes ( UFC), est un proche du président républicain et une figure influente de son entourage politique. Cette proposition vise à renforcer la communication présidentielle face aux défis politiques actuels.

Une offre pour contrer la gauche cinglée

Donald Trump a publié sa proposition sur son réseau social Truth Social, précisant que Dana White n'avait pas encore accepté formellement le poste. Le président américain justifie cette initiative en déclarant que les États-Unis ont un besoin urgent de défenseurs capables de contrer ce qu'il appelle la gauche cinglée. Il exhorte explicitement Dana White à accepter ce rôle clé pour défendre les intérêts républicains et l'agenda présidentiel.

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La candidature de Dana White s'inscrit dans une stratégie plus large de recrutement de collaborateurs issus du monde du MMA. Donald Trump a indiqué vouloir s'entourer d'adjoints, citant spécifiquement deux Russes et une Brésilienne, indépendamment de leur nationalité. Selon le président, ces profils sont essentiels pour assurer une défense vigoureuse contre l'opposition politique démocrate.

Contexte politique après la défaite des midterms

Cette annonce survient quatre jours après la défaite du camp républicain lors des élections cruciales de mi-mandat face à l'opposition démocrate. Cette perte a provoqué une réaction immédiate dans la structure de pouvoir de la Maison-Blanche. Le vendredi précédant l'annonce, Donald Trump a nommé son conseiller Stephen Miller au poste influent de directeur de cabinet. Cette nomination est largement interprétée comme le signe d'une volonté de confrontation plutôt que de conciliation avec la future majorité parlementaire.

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Le poste de porte-parole est resté vacant depuis l'éviction de Katie Zacharia le 16 octobre. Son départ a suivi une période très courte de seulement une petite semaine à ce poste stratégique. La vacance a créé un vide dans la communication officielle, que Donald Trump cherche désormais à combler avec une figure médiatique forte comme Dana White.

Lien historique entre Trump et le monde du sport

La relation entre Donald Trump et Dana White est ancienne et bien documentée. Le président américain avait célébré son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA directement à la Maison-Blanche. L'événement, organisé par l'UFC, a marqué un moment fort dans la proximité entre le président et la fédération sportive. Dana White y est intervenu sur scène le 6 novembre 2024 lors du discours de Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle.

Dans les mois précédents, Dana White avait également pris la parole lors de l'investiture à la convention républicaine en juillet 2024. Il a décrit Donald Trump comme son pote, illustrant une confiance personnelle profonde. Cette figure conservatrice et masculiniste a récemment intégré le conseil d'administration de Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette nomination symbolise le virage conservateur pris par Mark Zuckerberg, un adepte du MMA lui-même.

Réactions et signaux d'acceptation potentielle

Bien que Dana White n'ait pas officiellement confirmé son acceptation sur Truth Social, des signaux forts ont été émis via d'autres plateformes. Un compte X de la Maison-Blanche a rediffusé le message du président, suggérant un soutien institutionnel à la nomination. Par ailleurs, Dana White a publié une photo sur son compte Instagram le montrant au pupitre de la salle de presse de la Maison-Blanche.

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La légende accompagnant l'image indiquait Vers le nouveau chapitre, ce qui laisse entendre un basculement vers un rôle gouvernemental. En relayant le message du président républicain sur ses propres réseaux, Dana White a accentué l'impression d'une acceptation quasi certaine. Les observateurs politiques s'attendent à voir les conséquences de cette nomination sur la stratégie de communication de l'exécutif américain dans les mois à venir.