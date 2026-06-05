Donald Trump organise un meeting politique pour les célébrations du 250e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis

Donald Trump a annoncé qu’il organiserait un meeting politique le 24 juin à Washington pour les célébrations du 250e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis, en lieu et place d’un concert boudé par bon nombre d’artistes. Le président américain a également mis la pression sur Benyamin Netanyahou à propos du Liban et a annoncé le maintien en activité de mines et la construction de deux nouvelles centrales pour soutenir un secteur en déclin depuis plusieurs décennies.

Donald Trump a déclaré jeudi qu’il organiserait un meeting politique le 24 juin à Washington pour les célébrations du 250e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis.

En lieu et place d’un concert boudé par bon nombre d’artistes, Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social : « Nous allons vous proposer le plus grand meeting de tous les temps ». Le président américain a également mis la pression sur Benyamin Netanyahou à propos du Liban et a annoncé le maintien en activité de mines et la construction de deux nouvelles centrales pour soutenir un secteur en déclin depuis plusieurs décennies.

Cependant, la programmation pour les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis d’artistes ayant connu leur heure de gloire au siècle dernier a suscité une montagne de sarcasmes sur les réseaux sociaux





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